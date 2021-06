Isernhagen/Burgwedel/Langenhagen

Die Kultur erwacht zum Leben: Nach vielen Monaten Corona-Zwangspause ist die Lust auf und der Bedarf nach Kunst, Kultur und Konzerte größer denn je – und das bei Künstlern wie Publikum wohl gleichermaßen. Der bekannte Isernhagener Pantomime Peter Mim hat gemeinsam mit dem Kulturverein Euro Art Experience jetzt ein besonderes Angebot in petto: Am Sonntag, 27. Juni, startet das sogenannte Bike-and-Art-Festival auf fünf Bühnen in Isernhagen, Langenhagen und Burgwedel.

Karten gibt es für das Bike-and-Art-Festival vorab online

Das Prinzip ist coronakonform, umweltbewusst und familienfreundlich: Auf den fünf Bühnen tritt in der Zeit von 13 bis 17 Uhr stündlich ein Künstler mit seiner rund 20-minütigen Vorstellung auf einer Open-Air-Bühne auf – von Pantomime über Musik, Comedy und Clownerie ist bis hin zu Theater für wohl jeden Geschmack etwas dabei. Die einzelnen Bühnen sind ideal mit dem Fahrrad zu erreichen – die Strecke ist maximal 30 Kilometer lang, Abkürzungen sind möglich. Und natürlich ließen sich die einzelnen Spots auch per Auto erreichen. Erwachsene zahlen für das Festival 7 Euro, Kinder 3 Euro, Familienkarten gibt es für 17 Euro. Tickets lassen sich online auf www.bike-and-art.com vorbestellen. Dort wählt man aus, an welcher Bühne man starten möchte – und erhält dann am Veranstaltungstag die Eintrittskarten vor Ort ausgehändigt. Wer mag, kann Decken oder Kissen zum Sitzen sowie ein kleines Picknick mitbringen.

Die fünf Künstler sind auf den Bühnen zu finden

Spot 1 – Bühne Seehaus, Landwehrdamm in Isernhagen: Mit Blick auf den Badestrand des Hufeisensees wird der Isernhagener Pantomime Peter Mim sein Publikum in die Welt der Sinnlichkeit mitnehmen. Mit viel Eleganz und Präzision entfaltet der Mime eine reiche Palette seiner Kunst und bezaubert mit kleinen wortlosen Erzählungen über die Liebe und das Leben. Mim gilt als Meister seines Fachs.

Der bekannte Pantomime Peter Mim lädt zum Heimspiel und tritt am Seehaus in Isernhagen H.B. auf. Quelle: Peter Mim

Spot 2 – Bühne am Landhaus des Golfclubs Langenhagen, Hainhaus 24: Susanne Würmell bietet Pantomime und das Spiel auf der Glasharfe vis-á-vis des Golfclubs. Auf 43 eigens geschliffenen Kristallkelchen wird sie zeigen, wie sie mit ihren Fingern und etwas Wasser den Gläsern Melodien entlockt.

Susanne Würmell ist auf der Bühne des Golfclubs Langenhagen zu sehen. Quelle: Susanne Würmell

Spot 3 – Bühne am Campingplatz des Springhorstsees in Großburgwedel: Musik, Pantomime und Tanz verspricht Jango Erhardo für seine Soloshow auf der Bühne am Springhorstsee. Besucher dürfen sich auf gestenreiche Kunst, gewürzt mit Komik und einer einzigartigen Körpersprache freuen.

Jango Erhardo bezieht die Bühne auf dem Campingplatz am Springhorstsee. Quelle: Jango Erhardo

Spot 4 – Bühne vor St. Petri, Im Mitteldorf in Großburgwedel: Vor der Kirche in Großburgwedel wird es garantiert lustig: Clown Monsieur Momo wagt dort einen verspielten Blick auf die Welt. Ob im Kampf mit sich selbst oder bei einem Hauch Magie: Momo überrascht sein Publikum mit visueller und nonverbaler Komik der frechen Art.

Spot 5 – Bühne auf dem Campingplatz am Parksee Lohne in Isernhagen: Street Theatre vom Feinsten erwartet die Zuschauer am Parksee. El Goma aus Argentinien bietet eine Show, in der – versprochen – alles schief geht, was schief gehen könnte. Im anarchischen „Was-auch-immer-Modus" sorgt der Künstler für jede Menge Lacher und Überraschungen. Niemand weiß, was geschehen wird – El Goma meist selbst nicht.

Aktuelle Corona-Regeln beachten

Die Veranstalter weisen daraufhin, dass Besucher die am 27. Juni geltenden Corona-Regeln beachten müssen. Aktuell sind Veranstaltungen unter freiem Himmel auch mit vielen Besuchern wieder erlaubt – im Zweifelsfall gilt eine Testpflicht. Zuschauer sollten sich aber tagesaktuell informieren, Hinweise auf den Stand der Verordnungen gibt es außerdem auf der Veranstaltungsseite. Je nach Corona-Lage entscheidet sich auch, ob Gastronomie an den jeweiligen Spots angeboten wird.

Von Carina Bahl