Großburgwedel

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr der Region Hannover steht in Großburgwedel noch ein Relikt, das an alte Zeiten erinnert: Wer vom Freibad auf der Ramhorst auf die Umgehungsstraße abbiegen will, der reibt sich die Augen, weil er sich plötzlich im Landkreis Hannover wiederfindet.

So steht es zumindest, teilweise verdeckt unter dem roten Querbalken, auf dem Ortsausgangsschild für Großburgwedel, das an der Einmündung steht. Den Landkreis gibt es aber schon seit 20 Jahren nicht mehr – seine Nachfolgerin ist die Region Hannover. Auf der anderen Seite des Schildes ist die aktuelle Bezeichnung Region Hannover allerdings richtig ausgewiesen.

Burgwedel gehört als eine von 20 Kommunen zu dieser Gebietskörperschaft. Und Großburgwedel selbst ist nicht weniger als die Heimatstadt des ersten Regionspräsidenten der Geschichte, Michael Arndt, der längst im Ruhestand weilt. An der Von-Alten-Straße residiert unter anderem das Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin und an der Kleinburgwedeler Straße die Jugendhilfestation für Burgwedel, Isernhagen, Uetze und Wedemark – beides sind Dienststellen der Region.

So sieht ein korrektes Ortsschild für Großburgwedel aus. Quelle: Alina Stillahn

„Das ist keinem aufgefallen“

Offenbar hat man vor genau 20 Jahren bei der damaligen Regionsreform die Überklebung auf dem Schild mit dem Schriftzug „Region Hannover“ einfach vergessen. Oder sie ist wieder abgefallen. „Das ist keinem aufgefallen“, sagt Stadtsprecherin Andrea Butt, nachdem sie im Rathaus Rücksprache gehalten hat. Die Verwaltung habe auch keine Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern erhalten.

Andreas Strauch, Großburgwedeler Regionsabgeordneter von der SPD, ist überrascht und amüsiert. „Das ist schon historisch“, sagt er. „Lebendige Geschichte!“ Auch Rainer Fredermann, Ratsherr, Landtags- und Regionsabgeordneter aus Wettmar, ist das falsche Schild nicht aufgefallen. „Vielleicht ein schönes Souvenir“, sagt der Regionspolitiker der CDU. „Da hat wohl damals 2001 jemand nicht aufgepasst.“

Richtig Jahrestag feiert die Region Hannover eigentlich erst im November. Bis dahin wird wohl auch das Schild korrigiert sein. Der Schriftzug soll im August überklebt werden, teilte die Burgwedeler Stadtverwaltung mit. Der Landkreis Hannover, der dann endgültig aus dem Stadtbild verschwindet, hatte seinerseits bei der Gebietsreform im Jahr 1974 den Kreis Burgdorf abgelöst.

Von Martin Lauber und Alina Stillahn