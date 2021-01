Großburgwedel

Mitten in der Nacht schrillten die Sirenen im Stadtgebiet: Gegen 2.30 Uhr war ein Feuer auf dem Campingplatz am Springhorstsee in Großburgwedel ausgebrochen. Camper hatten den Brand auf dem Gelände nachts entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr Großburgwedel rückte mit drei Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus.

Keine Verletzten: Wohnwagen stand in der Brandnacht leer

Als die Feuerwehr unter Einsatzleitung von Carsten Rüdiger vor Ort eintraf, brannte der Wohnwagen bereits lichterloh. Es handelte sich dabei um einen dort dauerhaft abgestellten Wohnwagen mit festem Vorzelt, Holzfußboden und Vollausstattung. „Vom Computer bis zum Kühlschrank war alles drin“, beschreibt es Rüdiger. Camper berichteten zudem von Knallgeräuschen. „In dem Wohnwagen befanden sich drei gefüllte Gasflaschen“, erklärt der Ortsbrandmeister. „Eine von ihnen ist abgegangen, zwei weitere konnten wir rausholen und kühlen.“ Der Wohnwagen war letztlich nicht mehr zu retten, die Feuerwehren konnten unter Atemschutz nur die benachbarten Wohnwagen schützen. „Zwei direkt daneben stehende Wohnwagen waren jedoch bereits in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Fenster sind geschmolzen“, sagt Rüdiger.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. „Wir waren zuerst davon ausgegangen, dass jemand im Wohnwagen war, doch vor Ort konnten wir niemanden finden“, sagt Rüdiger. Die Besitzer der direkt angrenzenden Wohnwagen konnten schnell genug ihr Domizil verlassen.

Polizei ermittelt Brandursache

Um den Brand auf dem weit abseits der Stadt gelegenen Gelände am Springhorstsee zu löschen, musste die Feuerwehr einen Pendelverkehr mit ihren Tanklöschfahrzeugen einrichten. „Wir haben drei Fahrzeuge mit jeweils 3500 Liter Wassertank“, sagt Rüdiger. Insgesamt 10.000 Liter Löschwasser habe es letztlich beim Einsatz gebraucht. Die Brandursache und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Carina Bahl