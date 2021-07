Herr Rüdiger, 2016 haben Sie mir im Interview erzählt, Sie würden Ihren Ruhestand als Ortsbrandmeister vorbereiten – und jetzt sind Sie der neue Stadtbrandmeister. Wie kommt’s?

Da bin ich ehrlich gesagt genauso überrascht wie Sie. Wir haben im Kreise der Ortsbrandmeister lange einen Nachfolger für Ingo Motl gesucht, der stets gesagt hatte, nur für eine Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Da ich beruflich nun im Vorruhestand bin, war die Zeit für dieses Amt auf einmal da. Ich habe mich überzeugen lassen, und mit zwei Stellvertretern ist das auch machbar.

Im Alter von 60 Jahren muss man ja auch noch nicht an den Feuerwehr-Ruhestand denken. Aktiv darf man doch bis 67 Jahre sein, oder?

Das stimmt. Aber ich finde, man sollte nicht die Altersgrenze nach oben setzen, um die Statistik zu verschönern, sondern sich mehr Gedanken darum machen, wie man die jungen Leute für die Aufgaben der Feuerwehr begeistern kann. Die körperliche Belastung nimmt, auch durch die gute Schutzausrüstung, bei den Einsätzen weiter zu – und die Belastbarkeit im Alter nimmt ab.

Stadtbrandmeister Carsten Rüdiger hält nichts von einer Anhebung der Altersgrenze, sonder will lieber junge Leute für die Feuerwehr begeistern. Quelle: Thomas Oberdorfer

Was hat sich denn an den Einsätzen verändert?

Vor allem Unwettereinsätze gibt es immer häufiger. Da ist es nur eine Frage, wo die Gewitterzelle oder die Orkanböen letztlich auftreten. Das können dann auch schnell mal 30 Einsätze an einem Tag werden. Der Klimawandel und die damit verbundene Trockenheit führen vermehrt zu Wald- und Flächenbränden. Da gilt es dann, schnell nachzualarmieren, um ausreichend Feuerwehren vor Ort zu haben. Nicht zuletzt werden die Feuerwehren aber auch immer häufiger zu Türöffnungen alarmiert, um hilflose Personen dahinter zu retten.

Bei der Feuerwehr Großburgwedel gehören auch Verkehrsunfälle auf der Autobahn zum Alltag, oder?

Ja, das ist korrekt. Allein die Baustelle auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Mellendorf hat 2020 im Bereich der technischen Hilfeleistungen einen Anstieg um 30 Prozent verursacht.

Welche Herausforderungen kommen da auf die Feuerwehren zu?

Die fortschreitende Zunahme der Elektromobilität kann bei Fahrzeugbränden zur Herausforderung für die Feuerwehren werden. Batterien von Elektrofahrzeugen kühlen nur sehr langsam ab und können immer wieder neu entflammen. Einsätze, bei denen E-Autos involviert sind, benötigen eine große Menge Löschwasser – circa 35.000 Liter – und können sehr zeitintensiv sein. Die Feuerwehren müssen in diesem Bereich nicht nur gut ausbildet sein, sondern auch die passende Ausrüstung erhalten. Das ist ein Thema für die nächsten Jahre.

Wie steht es denn um die Ausrüstung der Burgwedeler Feuerwehren insgesamt?

Da können wir uns nicht beschweren. Die Ausrüstung ist gut und zeitgemäß. Wenn die Drehleiter demnächst in Dienst gestellt wird, ist alles nahezu perfekt. Auch die Navigationsgeräte werden uns helfen, unsere Hilfsfristen einzuhalten.

Was war noch einmal eine Hilfsfrist?

Grundsätzlich gilt, dass Feuerwehren imstande sein sollen, innerhalb von 13 Minuten mit mindestens 13 Einsatzkräften vor Ort zu sein. Das ist sehr sportlich und bei Weitem nicht immer zu schaffen. Neben dem Platzbedarf ist dies auch einer der Gründe für den geplanten Umzug der Feuerwehr Großburgwedel an den neuen Standort. Von dort aus können die Hilfsfristen leichter eingehalten werden.

Die neuen Feuerwehrhäuser sind wahrscheinlich eines der größten Themen in den nächsten Jahren, da werden Sie als Stadtbrandmeister häufig gefragt sein.

Wir sind auf einem guten Weg. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den politischen Gremien ist zielführend. Das Feuerwehrhaus in Kleinburgwedel steht kurz vor dem Baubeginn. Die Gerätehäuser in Großburgwedel, Wettmar und Engensen sind in der Planung. Jeder Standort hat da seine Eigenheiten: In Wettmar hängt das Dorfgemeinschaftshaus dran, in Engensen unter dem Feuerwehrhaus befindet sich die Schießbahn der Schützen. Auch in Oldhorst und Fuhrberg stehen kleinere Baumaßnahmen an. Das werden spannende Gespräche über die nötigen Investitionen.

Braucht es die neuen Feuerwehrhäuser denn unbedingt?

Ja, denn die Ausrüstung und die Anforderungen an die Feuerwehren nehmen stetig zu. Auch die Hygienevorschriften stellen stetig neue Aufgaben. Wenn wir uns umgucken, dann werden überall neue Gerätehäuser gebaut, die diese Anforderungen erfüllen. Burgwedel kommt dieser Verpflichtung jetzt auch nach.

Was fehlt denn in den jetzigen Feuerwehrhäusern?

Ein Beispiel: Inzwischen gibt es viele Frauen in der Einsatzabteilung, aber wir können ihnen nicht einmal eine separate Umkleide bieten. Von Schwarz-Weiß-Bereichen und anderen Anforderungen, die aktuell nicht umsetzbar sind, will ich gar nicht erst anfangen. Die Fahrzeuge werden immer größer, es braucht für alles mehr Platz.

Das Motorradfahren ist seine zweite große Leidenschaft neben der Feuerwehr: Burgwedels Stadtbrandmeister Carsten Rüdiger. Quelle: Carina Bahl

Zur Person Carsten Rüdiger ist gebürtiger Großburgwedler und seit 1973 in der Feuerwehr aktiv. Einen Weg daran vorbei gab es für ihn nie: Schon als Kind hat er dabei zugeschaut, wie sein Großvater zu Feuerwehreinsätzen ausrückte. Seit 1974 hat Rüdiger immer ein Amt der Feuerwehr bekleidet, zuletzt war er von 2009 bis 2021 Ortsbrandmeister der Schwerpunktfeuerwehr Großburgwedel. Der ehemalige Verkaufsleiter in der Tabakindustrie ist seit diesem Jahr im Ruhestand – das verschafft dem 60-Jährigen, der vom Dienstgrad Hauptbrandmeister ist, nicht nur für die Feuerwehr mehr Zeit, sondern auch für seine zweite Leidenschaft, das Motorradfahren. Seit 13 Jahren ist Rüdiger mit der Gruppe Firebiker unterwegs, in der Feuerwehrleute gemeinsam einmal im Monat auf Tour gehen oder sich im Winter zum Stammtisch treffen. „Wir kennen uns fast alle von Kindesbeinen an“, sagt Rüdiger – und dennoch sind neue Frauen und Männer in der Gruppe immer willkommen.

Ist die Stadtfeuerwehr personell gut aufgestellt?

Wir haben aktuell 345 aktive Feuerwehrleute, das ist gut. Corona ist da allerdings die unbekannte Größe. Zum Glück haben wir bisher keine Austritte zu verzeichnen. Und wir gehen auch davon aus, dass es zu keinem großen Mitgliederschwund kommen wird – Feuerwehrleute sind schließlich zuverlässig. Jetzt, wo die Zweitimpfungen durch sind, starten wir wieder mit den regelmäßigen Übungsdiensten. Dann wird sich das zeigen. Corona hatte aber auch Vorteile: Viele unserer Feuerwehrleute waren im Homeoffice und somit rund um die Uhr verfügbar.

Ist die Verfügbarkeit der freiwilligen Feuerwehrleute am Tag ein Problem in Burgwedel?

Noch nicht, aber es braucht Konzepte für die Zukunft. In Großburgwedel haben wir das Glück, dass gleich sechs Kameraden bei der Firma Steinlen im Ort arbeiten und jederzeit auch ausrücken dürfen. Mir gefällt der Vorstoß aus der Wedemark: Dort hat die Gemeinde Mitarbeiter eingestellt, die Mitglieder einer freiwilligen Feuerwehr sind, und einen MTW gekauft, mit dem die Rathausgruppe tagsüber zu Einsätzen ausrücken kann. Das könnte auch ein Modell für Burgwedel in der Zukunft sein.

Von den rund 240 Einsätzen im Jahr fährt die Schwerpunktfeuerwehr Großburgwedel rund die Hälfte. Wie wollen Sie da für Entlastung sorgen?

Mit der Drehleiter werden die Einsätze für Großburgwedel noch einmal zunehmen. Wir wollen Spezialausrüstungen auf die anderen Feuerwehren verteilen, um sie mehr ins Einsatzgeschehen einzubinden. Wettmar und Fuhrberg beispielsweise sind jetzt schon spezialisiert auf Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung. Wettmar wird weiterhin die Atemschutzüberwachung bei Großeinsätzen übernehmen. Kleinburgwedel und Fuhrberg werden ebenfalls an der Drehleiter ausgebildet. Oldhorst wird die Betreuung des schnellen Einsatzzeltes übernehmen.

Und bei welchen Einsätzen wird der neue Stadtbrandmeister künftig mit dabei sein?

Sagen wir mal so: Ich bin seit 1973 Feuerwehrmann in Großburgwedel. Wenn hier der Pieper geht, dann fahre ich los. Ich werde dann aber nicht die Führung übernehmen, sondern steige auch gern hinten im Fahrzeug ein oder rolle, wenn nötig, auch Schläuche aus. Ansonsten wollen meine Stellvertreter oder ich bei den größeren Einsätzen im Stadtgebiet dabei sein.

Von Carina Bahl