Burgwedel

Großes Stühlerücken an der Spitze der Burgwedeler Feuerwehr. Nach sechs Jahren endet die Amtszeit von Stadtbrandmeister Ingo Motl. Er scheidet demnächst aus. Turnusmäßig muss deshalb ein Nachfolger bestimmt werden. Und der ist bereits gefunden. Der Großburgwedeler Ortsbrandmeister Carsten Rüdiger soll die Aufgabe übernehmen. In der kommenden Woche stimmt der Feuerschutzausschuss über die Personalie ab, im Mai folgt dann der Rat. Diese Abstimmungen gelten als Formsache.

Künftig gibt es zwei Stellvertreter

Eigentlich hatte sich Rüdiger seine Zeit als Ruheständler anders vorgestellt. „Ich wollte kürzer treten“, sagt er gegenüber dieser Zeitung. Aber als Anfang des Jahres seine Feuerwehrkollegen an ihn herantraten und dem 59-Jährigen das Amt des Stadtbrandmeisters antrugen, konnte und wollte er sich diesem Wunsch nicht verschließen. „Und ich mache das gerne.“ Aber er hatte eine Bedingung. Statt einem – wie der derzeitige Stadtbrandmeister Motl – soll Rüdiger künftig zwei Stellvertreter an seiner Seite haben. „Dann können wir die Arbeit als Team auf mehrere Schultern verteilen“, sagt er.

Von langer Hand geplant war Rüdigers Wechsel an die Spitze der Stadtfeuerwehr nicht. „Das war rechtlich bislang auch gar nicht möglich. Bis vor einem Jahr galt eine Altersgrenze von 60 Jahren für den Dienst bei der Feuerwehr. Diese Grenze wurde erst jetzt auf 67 Jahre verschoben“, erklärt Rüdiger. „Erst damit ist für mich die sechsjährige Amtszeit überhaupt möglich geworden.“ Einen Weg, den Rüdiger durchaus kritisch sieht. „Statt die Altersgrenzen nach oben zu setzen, sollte das Land lieber darüber nachdenken, wie man junge Leute für den Dienst bei der Feuerwehr gewinnen kann. Das wäre der richtige Weg“, erklärt er. „Wir brauchen junge Leute, um die Personalprobleme bei der Feuerwehr zu lösen und keine neuen Altersgrenzen.“

Generationswechsel bei den Stellvertretern

Auch für die Posten der Stellvertreter haben die Burgwedeler Ortsfeuerwehren bereits zwei Kandidaten gefunden. Erster Stellvertreter von Rüdiger soll der Kleinburgwedeler Ortsbrandmeister Florian Leisenberg werden, zweiter Stellvertreter Tibor Biczók. Der ist derzeit noch stellvertretender Ortsbrandmeister in Großburgwedel. Mit Leisenberg und Biczók wird dann er Generationswechsel bei der Burgwedeler Feuerwehr eingeleitet. Leiseberg ist 39 Jahre alt, Biczók mit 46 Jahren nur ein wenig älter.

Zudem soll Bizcók demnächst die Nachfolge von Rüdiger antreten und das Amt des Ortsbrandmeisters in Großburgwedel übernehmen. Über diese Personalie müssen die Großburgwedeler Feuerwehrleute noch abstimmen. Das soll am Freitagabend in einer Sitzung in der Aula des Gymnasiums geschehen. Anschließend geht auch dieser Personalvorschlag in den Feuerschutzausschuss und den Rat.

Neuer Ortsbrandmeister für Großburgwedel

Die Abstimmungen über die Neuverteilung der Aufgaben bei der Stadtfeuerwehr sind bereits gelaufen. Vor drei Wochen trafen sich Ortsbrandmeister der Burgwedeler Wehren und ihre Stellvertreter zu einer gemeinsamen Sitzung im Amtshof und kürten ihre Kandidaten. Über diese Vorschläge stimmen nun die Mitglieder des Feuerschutzausschusses und des Rates abschließend ab.

Der Feuerschutzausschuss tagt am Donnerstag, 15. April, ab 18 Uhr online. Die Wahlen sind die zentralen Punkte der Tagesordnung. Interessierte können den Link für die Videokonferenz per E-Mail unter ratsangelegenheiten@burgwedel.de anfordern.

Von Thomas Oberdorfer