Hannover

Flehend, mahnend oder schwärmend: Mit allen Mitteln versuchen wir ab und an unsere beiden Söhne zum Probieren neuer Gerichte oder Lebensmittel zu animieren. Ich fächere kunterbunte alte Tomatensorten auf eine Platte, mache Fischfrikadellen oder bereite süßen Brotauflauf mit frischer Vanille und Rosinen zu, auch um altgewordenes Gebäck zu verwerten. Und die Kinder? Rümpfen die Nase. Es könnte jeden Tag Nudeln und Pizza geben. Kein Wunder, daher stehen die Gerichte immer auf unserem Wochenplan. Die Soße kochen wir wenn möglich aus frischen Tomaten, wir mixen Zwiebeln, Knoblauch und manchmal heimlich Paprika drunter, um den Herren ein breiteres Nährstoffspektrum unterzujubeln. Meine italienische Schwiegermutter sagt immer, die Buben hätten die Küche eben in den Genen (Spätzle vom Schwabenpapa mögen sie nämlich auch), aber die italienische Küche hat auch einfach einen kindergefälligen Stil, mit formfrohen Nudeln und wenigen Zutaten, die im Idealfall noch erkennbar sind.

Löblich: Herkunftsangaben bei den Pizzazutaten

Da ist es auch nicht verwunderlich, dass unsere Bestellung im Ristorante Giardini in Burgwedel bereits in Teilen feststeht, noch bevor uns die Karten gereicht werden: Spaghetti Napoli (8 Euro) und Pizza Salami (8 Euro). Beide Gerichte sind auch gut gemacht. Die Nudeln kommen al dente an den Tisch, die würzige Tomatensoße ist hausgemacht und – Gott bewahre – ohne Grünzeug obenauf. Die Pizza hat einen dicken Teig, aber ist wunderbar knusprig ausgebacken. Unsere Kinder sind glücklich, und ich wäre noch glücklicher, wenn es mehr italienische Restaurants geben würde, die besten Schinken und hochwertige Salami- und Käsesorten mit Herkunftsangaben auf ihren Pizzen verarbeiten würden. Oder wahlweise Premium- und Standardqualität anböten. Das ist wirklich ein wenig die Krux von Italienküche in Deutschland: Ein Großteil spielt sich im qualitativen Mittelfeld ab, nicht weil es an handwerklichen Fähigkeiten mangeln würde, sondern weil gewöhnliche Ware aus dem Großhandel genutzt wird.

Würzige Tomatensoße, Chili, Kapern und Oliven: Die Spaghetti Puttanesca überzeugen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gigantische Portion Spaghetti

Schon aufgrund dieser Tatsache kann eine Küche nicht über eine gewisse Qualität hinauswachsen. Das klingt nun abwertender, als es gemeint ist. So gern ich mir nämlich auf allen Menüs die handgeangelte Adria-Wildmakrele von der Po-Mündung wünschen würde – leisten könnte ich sie mir nicht. Nicht immer jedenfalls. Ganz davon abgesehen, dass es gar nicht so viele Angler und Makrelen an der Adria geben würde. Die Frage ist eher, wo die Grenze zu ziehen ist. Im Giardini sind es die Fertigtortellini in gekörnter Brühe (5,50 Euro), bei denen ich nicht mehr mitgehen mag. Das ist ein Convenience-Bausatz, der einfach nicht sein muss. Aber ansonsten sind die Gerichte, die wir probieren, völlig in Ordnung. Bei den Spaghetti Puttanesca (9 Euro) bildet das geschmackliche Grundgerüst etwa eine tiefwürzige Tomatensoße mit geröstetem Knoblauch und pikantem Chili, aufgehellt durch die Säure- und Bitternoten von Kapern und Oliven. Schmeckt klasse, ich schaffe aufgrund der gigantischen Portion nur die Hälfte – und das war schon zu viel.

Gegrillte Scampi überzeugen

Das ist ein wenig das Teuflische an der italienischen Küche: Viele Produkte, die gern Anwendung finden – Tomaten und Parmesan, Zwiebeln und Knoblauch, Fisch und Fleisch –, haben je nach Verarbeitung sehr viel „umami“, also fleischig-herzhafte Geschmacksnoten, die gern weit über den Hunger zugreifen lassen. Gut sind in diesem Kontext auch die gegrillten Scampi (24,50 Euro), in verführerischer Kräuter-Knoblauch-Butter geschwenkt. Oder das gegrillte Rinderrückensteak (21,50 Euro), bei dem allerdings sehr viel Fleischsaft beim Anschneiden ausläuft, was darauf hindeuten kann, dass es nach dem Braten nicht ruhen durfte. Die dazu gereichte Kräuterbutter schmeckt wie hausgemacht, das Gemüse (Brokkoli, Bohnen) und die Kartoffeln sind gut. Der Insalata Casa (9 Euro) mit Dosenmais, Paprika- und Möhrenstreifen, Artischocken, Schafskäse, Thunfisch, Ei und Schinken hat ordentliche Qualität, zudem lassen sich die Kalorien bei diesem Gericht zählen.

Auch der Spielplatz macht den Kinder Freude

Der Service war persönlich. An die Außenterrasse ist außerdem ein kleiner Spielplatz angeschlossen – auch das machte den Restaurantbesuch für unsere Kinder zu einem gelungenen Rundumerlebnis.

Ein bisschen gemaltes Italien an der Wand: Der Gastraum des Ristorante Giardini. Quelle: Tim Schaarschmidt

Fazit:

Ordentliche Italienküche zu fairen Preisen mit persönlichem Service. Gesamt 7/10 (Küche 7, Service 7, Ambiente 6)

Kontakt:

Ristorante Giardini

Hannoversche Straße 36

30938 Burgwedel

E-Mail: mail@giardini-ristorante.de

Internet: www.giardini-ristorante.de

Telefon: (0 51 39) 27 85 50

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 11.30 bis 15 Uhr und von 17.30 bis 22.30 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Von Hannes Finkbeiner