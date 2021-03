Thönse

Eigentlich dachten die Thönser, dass die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt beendet seien. Dann die Überraschung am Mittwochmorgen: Mit schwerem Gerät rückten Arbeiter an und begannen zwischen der Abzweigung nach Wettmar und dem Ortsausgang in Richtung Engensen, Teile des erst vor wenigen Wochen aufgebrachten Asphalts wieder abzufräsen.

„Das ist ein ganz normaler Vorgang“, erklärte einer der Arbeiter. „Um beim Auftragen des Asphalts eine Naht in der Straßenmitte zu vermeiden, wurde eine breite Asphaltiermaschine verwendet, die den Belag in einem Rutsch aufbrachte. Da die Gossen aber bei der Neuanlage der Straße nicht mit hergerichtet wurden, kam es auf der südlichen Seite der Ortsdurchfahrt zu kleinen Höhenunterschieden.“ Die würden nun abgetragen und so die Straße an die Gosse angeglichen.

Schutzstreifen für Radfahrer kommt später

Rund drei Zentimeter nimmt die Maschine an den Kanten zur Gosse weg. Zurück bleiben einige oberflächige Kratzer auf dem Asphalt. Die sollen aber demnächst auch verschwinden, wenn an der Seite die rote Farbe für den Fahrradschutzstreifen aufgebracht wird. Bis der kommt, wird es wohl noch einige Wochen dauern. Derzeit ist es noch zu kalt für diese Arbeiten.

Eine Sperrung der Ortsdurchfahrt war für die Arbeiten nicht notwendig. Der Verkehr fuhr wechselseitig an der Baustelle vorbei.

Von Thomas Oberdorfer