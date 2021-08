Isernhagen

Ende Juni hat Isernhagens Gleichstellungsbeauftragte Irene Sassenburg-Fröhlich das Frauennetzwerk Isernhagen/Burgwedel gegründet. Rund 20 Teilnehmerinnen waren zum Auftakt dabei, um in einer offenen Runde über Themen zu sprechen, die Frauen betreffen.

Ob Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Rente und Altersarmut, Gesundheit, Digitalität, Care-Arbeit oder die Sichtbarkeit von Frauen in Politik und Gesellschaft: Beim zweiten Treffen soll an diese Themen angeknüpft, sollen Ideen, Gedanken und Inhalte dazu gesammelt werden.

Frauennetzwerk trifft sich im Schulcampus in Altwarmbüchen

Das Frauennetzwerk trifft sich am Donnerstag, 26. August, um 18.30 Uhr im neuen Schulcampus, Helleweg 1, in Altwarmbüchen. Im „Neuen Marktplatz“ der Schule gibt es viel Platz, um sich in Präsenz zu treffen. Sassenburg-Fröhlich weist jedoch darauf hin, dass aufgrund der Corona-Pandemie künftige Treffen auch einmal hybrid oder rein online geplant werden könnten. Grundsätzlich wollen sich die Frauen alle zwei bis drei Monate zum Austausch treffen.

Es wird um Anmeldungen per E-Mail an irene.sassenburg-froehlich@isernhagen.de gebeten. Nachfragen und Anregungen sind zudem unter Telefon (05 11) 61 53 10 08 möglich.

Von Carina Bahl