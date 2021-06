Großburgwedel

Lange mussten die Burgwedeler darauf warten, aber jetzt ist es soweit: An diesem Freitag, 11. Juni, öffnet das Freibad Großburgwedel erstmals seit eineinhalb Jahren wieder seine Türen. Ab 14 Uhr dürfen die ersten Schwimmer ins Wasser springen. „Nach dem Umbau des Freibades erwartet die Badegäste ein Bad mit mediterranem Pflaster, es laden eine umgestaltete Sonnenterrasse sowie in Kürze eine neue Badeinsel ein“, betont Bürgermeister Axel Düker (SPD) mit Blick auf die erfolgten Bauarbeiten, die vor knapp einem Jahr begonnen hatten. Für den neuen Sprungturm ließ die Stadt die Sprunggrube vergrößern, noch in der vergangenen Woche war kein Wasser im Becken. Der Endspurt auf der Baustelle ist aber offenbar geglückt. „Wenn auch das Wasser noch nicht die gewohnte Temperatur von 24 Grad hat, ist gleichwohl das Badevergnügen gesichert“, sagt Düker.

Karten für feste Zeitslots gibt es online und im Freibad

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie müssen die Besucher und Besucherinnen aber mit Einschränkungen leben. Die Stadt hat dafür ein Hygienekonzept erarbeitet. Dieses sieht vor, dass das Freibad für Besucher bestimmte Zeitslots bietet – diese können auf der Homepage der Stadt unter www.burgwedel.de in Kürze eingesehen und online gebucht werden. Über einen Link können die Schwimmer und Schwimmerinnen dann die Karten bestellen und elektronisch bezahlen. 85 Prozent der Karten will die Stadt online anbieten, 15 Prozent können spontan am Freibad gekauft werden, heißt es aus dem Rathaus.

Wer ein Ticket ergattert hat, muss aber auch auf dem Gelände Regeln einhalten: 400 Besucher und Besucherinnen dürfen zeitgleich vor Ort sein, aber maximal 90 Badegäste gleichzeitig im Wasser – davon 60 im Schwimmer- und 30 im Nichtschwimmerbereich, erläutert die Stadt. Insoweit müssten die Besucher und Besucherinnen unter Umständen mit Wartezeiten rechnen, bis sie auch tatsächlich ins Wasser können. Das Kinderbecken für die Kleinsten steht ebenfalls zur Verfügung.

Mindestabstand und Maskenpflicht auf dem Freibadgelände

Überall, wo kein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, gilt zudem eine Maskenpflicht – beispielsweise im Eingangsbereich, vor dem Kiosk, in den Toiletten und auf den Gemeinschaftsflächen. Wer seinen Platz auf der Liegewiese erreicht hat, kann die Maske jedoch abnehmen – Wege über das Gelände sind vorgegeben. Die Wärmehalle ist noch nicht geöffnet, die Toiletten hingegen schon. Einige Einzel- und Familienumkleiden können ebenfalls genutzt werden – im Gegensatz zu den Sammelumkleiden.

Wer Lust auf ein Eis oder Pommes zur Stärkung hat, darf sich freuen: Der Kiosk wird regulär mit all seinen Angeboten öffnen, heißt es aus dem Rathaus. Auch die Freizeitangebote rund um die Becken können unter Beachtung der Hygienevorschriften genutzt werden. Die bereits geplanten Schwimmkurse und das Training des Schwimmvereins sollen mit der Wiedereröffnung des Bades am Freitag wieder stattfinden können.

Keine Saisonkarten – Zehnerkarten können übertragen werden

Da das Freibad mit der Wiedereröffnung neue Eintrittskarten eingeführt hat, haben alte Saison- und Zehnerkarten keine Gültigkeit mehr. Saisonkarten will die Stadt 2021 auch gar nicht verkaufen, da aufgrund der Corona-Pandemie nicht verlässlich gesagt werden könne, wann und wie lange das Freibad unter welchen Auflagen öffnen dürfe Wer allerdings noch alte Zehnerkarten übrig hat, kann diese in einem Umschlag ins Rathaus in Großburgwedel schicken – unter Angabe seiner Kontaktdaten. Das Rathausteam kann diese mit dem alten System auslesen und in neue Karten umwandeln, die letztlich im Freibad abgeholt werden können. Wichtig: Vor Ort im Freibad ist eine Umwandlung nicht möglich.

„Ich wünsche allen Badegästen eine schöne Freibadsaison bei hoffentlich warmen Sommerwetter.“ sagt Bürgermeister Axel Düker.

Von Carina Bahl