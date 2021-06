Burgwedel

Burgwedeler können ihr Badezeug getrost eingepackt lassen. Die Stadt reißt erneut den zuletzt für Donnerstag, 3. Juni, versprochenen Termin für die Eröffnung ihres Freibades in Großburgwedel. Denn dort haben immer noch die Handwerker das Sagen. Losgehen soll es mit dem Badebetrieb auf der Ramhorst nun erst am Freitag, 11. Juni – wenn denn alles gut geht.

Über die achttägige Verschiebung hatte die Verwaltung die Ratspolitiker am Montagnachmittag per E-Mail informiert. Kurze Zeit später war die Nachricht bereits scharfe Munition im Kommunalwahlkampf. „Versprochen, gebrochen“, sagt Rainer Fredermann in einem CDU-Video mit der Freibadbaustellenoptik im Hintergrund. Sein Vorwurf: Der Bürgermeister habe die Sache nicht ernst genug genommen und nicht genug Druck auf die Baufirmen ausgeübt. SPD-Bürgermeister Axel Düker ärgert sich nach eigener Aussage aber selbst am meisten darüber, „dass wir die Eröffnung nicht zum 60. Geburtstag hingekriegt haben“.

Stadtarchitektin Claudia Kröger und Bürgermeister Axel Düker sind zuversichtlich: „Am Sonnabend plätschert hier Wasser ins Becken.“ Am 11. Juni werde, wenn nichts mehr dazwischen komme, die Saison eröffnet. Quelle: Martin Lauber

Die Freibadsaison 2020 hatte die Stadt komplett ins Wasser fallen lassen, um das Bad nach umfassender Sanierung in diesem Jahr garantiert pünktlich öffnen zu können. Ein Saisonstart wäre nach der jüngsten Allgemeinverfügung des Landes spätestens Anfang dieser Woche auch in eingeschränktem coronakonformem Umfang möglich gewesen – theoretisch.

Die Baustraße hat einen Teil der Liegewiese – geschützt durch einen Vlies – unter sich begraben. Nächste Woche soll Rollrasen eingebaut werden. Quelle: Martin Lauber

In der vergrößerten Sprunggrube unter dem neuen Sprungturm werden zurzeit letzte Betonarbeiten ausgeführt. Daneben ist eine Insel im Schwimmerbecken entstanden. Die Wetterschutzkonstruktion, unter der noch gefliest wird, muss bis zum Wochenende demontiert sein. Noch fehlen auch hier und da Fliesen auf dem Beckenboden. Die Baustraße zwischen Eingang und Sprungturm muss abgetragen und durch Rollrasen ersetzt werden. Pflasterarbeiten sind noch im Eingangsbereich nötig. Dort sollen zuvor, und zwar bis Freitag, die Kassenautomaten samt einer neuen Drehtüranlage funktionieren. Beide sind aber noch nicht aufgestellt, die Kabel für die Technik schauen noch als lose Enden aus der Erde.

Sonnabend sollen Becken gefüllt werden

„Am Sonnabend plätschert Wasser ins Becken“: Davon gehen in großer Zuversicht Düker und Stadtarchitektin Claudia Kröger aus. Schiefgehen dürfe allerdings nicht mehr viel, damit der Zeitplan aufgeht.

Metallbauer stellen das neue Gehäuse für die Kassenautomaten auf. Bereits am 4. Juni soll Personal an den Geräten geschult werden. Quelle: Martin Lauber

Fredermanns Vorwurf, die Stadtverwaltung habe zu wenig Druck auf die ausführenden Firmen ausgeübt, beantwortet Düker mit Schulterzucken. Damit würde man eher das Gegenteil erreichen, nämlich die Firmen verprellen, kontert Architektin Kröger. Alle hätten volle Auftragsbücher. Eigenes Versagen gehört nicht zu den Gründen, die beide für die Bauverzögerung anführen. Vielmehr seien unter anderem späte Fröste und das extrem regenreiche Frühjahr nebst einer dreiwöchigen Verzögerung bei der Lieferung der Fliesen, die nun mal erst nach dem Winter verlegt werden könnten, dafür verantwortlich. Zudem habe es eine Reihe böser Überraschungen während der laufenden Arbeiten gegeben: Beim Verlegen der neuen Beckenumrandung seien etwa defekte Regenrohre und Stromkabel entdeckt worden.

Ein Dach sorgt dafür, dass die Fliesenarbeiten an der „Insel“ nicht mehr durch Regen ins Stocken geraten können. Quelle: Martin Lauber

Was die ersten Besucher nach der Eröffnung erwartet, ist neues Pflaster in mediterraner Tönung, eine benutzerfreundlichere Sonnenterrasse sowie eine Badeinsel, auf der man sich ebenfalls sonnen kann. Gleichzeitig werden aber große Teile der Liegewiese noch nicht nutzbar sein.

Ob und wann der Kiosk öffnet, blieb unbeantwortet. Die sogenannte Kalthalle mit neuen Duschen und Toiletten wird Kröger zufolge erst im Juli fertig. Mit welchem Hygienekonzept das Bad an den Start geht und wo es welche App zum Bezahlen per Smartphone gibt, das werde kommende Woche auf der Homepage der Stadt veröffentlicht, kündigt Düker an.

Von Martin Lauber