Großburgwedel

So langsam geht es voran im Freibad Großburgwedel. Nach der verspäteten Öffnung und dem verzögerten Freischalten des Onlinebuchungssystems standen zuletzt die eingeschränkten Zeiten, zu denen Schwimmer ins Wasser durften, bei den Burgwedelern in der Kritik. Denn das Bad öffnet stets erst ab 8 oder 9 Uhr – viel zu spät für die vielen Frühschwimmer, die bei Wind und Wetter dem Freibad Auf der Ramhorst in den vergangenen Jahren die Treue gehalten haben.

Freibad öffnet dienstags bis freitags wieder ab 6 Uhr

Die Stadt hatte eine Erweiterung der Öffnungszeiten in Aussicht gestellt, wenn die vakante Schwimmmeisterstelle besetzt werde – und hält nun Wort. Ab nächstem Montag gelten folgende Öffnungszeiten: Montags bleibt das Freibad geschlossen und öffnet nur für Schulen und Vereine. Dienstags bis freitags sind Besucherinnen und Besucher von 6 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 20 Uhr willkommen, an den Wochenenden von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr. Tickets und Zeitfenster können online auf www.burgwedel.de gebucht werden. Am Automaten am Freibad stehen stets nur 60 Karten pro Zeitfenster zur Verfügung.

Von Carina Bahl