Mardorf

Trotz des aktuellen Corona-Teil-Lockdowns dürfen Golfspieler ihre Sportart ausüben. Im Golf-Park Steinhuder Meer ist Geschäftsführer Stuart Orme daher auch relativ entspannt mit Blick auf die Lage. Die Bewegung an frischer Luft, die über das Spazieren hinausgeht, hat ihm sogar neue Mitglieder beschert. Und Gäste sind ebenfalls willkommen.

Auf den rund 100 Hektar Fläche des Golf-Clubs in Mardorf sind bei voller Belegung 90 Golfer unterwegs. „Für jeden gut ein Hektar – da sind die Abstände groß genug“, sagt Orme. Im Sieben-Minuten-Takt und nur paarweise starten die Golfer auf den drei Bahnen des Parks. Das dünnt das Feld gegenüber anderen Zeiten, in denen üblicherweise Vierer-Teams den Schläger auf dem Platz schwingen, etwas aus.

Anzeige

Näher als 1,50 Meter kommen sich Golfer ohnehin nicht

Ein logisches Zugeständnis an die Pandemie ist die Reduzierung auf Paare. Das funktioniere gut, sagt Orme. Auch wenn die Geselligkeit darunter leide. Aber immerhin: Bälle dürften auf den Plätzen fliegen. Das sei doch viel mehr, als die meisten Sportarten momentan zuließen. Und Abstand halten, sagt er schmunzelnd, verstehe sich eigentlich von selbst beim Golf. Wer näher als 1,50 Meter an seine Mitspieler rücke, riskiere schließlich schmerzliche Bekanntschaft mit einem Schläger.

Stuart Orme ist Geschäftsführer im Golf-Park Steinhuder Meer - und auch in Corona-Zeiten ziemlich entspannt. Quelle: Beate Ney-Janßen

Im Frühjahr musste auch der Golf Park für sieben Wochen schließen. Dadurch dünnte sich das Feld der Mitglieder etwas aus. Orme berichtet von rund 130 Austritten, fügt aber hinzu, dass es in erster Linie „Karteileichen“ gewesen seien. Also solche, die eigentlich nur vergessen hatten, ihre Mitgliedschaft zu kündigen. Im Gegenzug sind in der Zeit nach dem Frühjahrs-Shutdown aber 140 neue Mitglieder hinzu gekommen. Unter anderem aus Sportarten, die nicht oder nur noch unter erschwerten Bedingungen ausgeübt werden können. Wie Fitness und Tanzen. Das senke auch den Altersdurchschnitt, der im Golf traditionell immer noch sehr hoch sei, fügt der Geschäftsführer hinzu.

Golf spielen in der Region Hannover Wo ist das Golfspielen in der Region Hannover auch im Teil-Lockdown möglich? Die Antwort ist simpel: überall. Die Golfclubs Hannover, Burgwedel, Langenhagen, Isernhagen und der Golf-Park Steinhuder Meer freuen sich über Mitglieder und Gäste auf ihren Plätzen. Mit mehr, weniger oder teilweise auch ohne Erfahrung. Viele Möglichkeiten auch für Neulinge bietet der Golfclub Langenhagen. Willkommen sind also auch jene, die noch nie einen Schläger in der Hand hatten. Kontakt: Golfclub Langenhagen, Hainhaus 22, 30855 Langenhagen, Telefon: (05 11) 73 68 32, E-Mail: info@golfclub-langenhagen.de, www.golfclub-langenhagen.de. Der Golf-Club Burgwedel lässt auf seiner Driving-Ranch erste Versuche von Anfängern zu. Schnupperkurse sind erst ab März wieder geplant. Kontakt: Golf-Club Burgwedel, Wettmarer Straße 13, 30938 Burgwedel, Telefon: (05139) 9 73 96 90, E-Mail: info@gc-burgwedel.de, www.golf-burgwedel.de. Einen Sechs-Loch-Platz mit kurzen Bahnen dürfen Einsteiger im Golfclub Isernhagen nutzen. Kontakt: Golfclub Isernhagen, Gut Lohne 22, 30916 Isernhagen, Telefon: (0 51 39) 89 31 85, E-Mail: info@golfclub-isernhagen.de, www.golfclub-isernhagen.de. Auf dem Gelände des Golfclubs Hannover in Garbsen sind einigermaßen versierte Golfspieler willkommen. Möglichkeiten für Neueinsteiger bietet der Platz in Garbsen derzeit nicht, Golf spielende Gäste sind aber willkommen. Kontakt: Golfclub Hannover, Am Blauen See 120, 30823 Garbsen, Telefon: (0 51 37) 7 30 68, E-Mail: info@golfclub-hannover.de, www.golfclub-hannover.de. Im Golf Park Steinhuder Meer können Testschläge auf der Übungsanlage gemacht werden. Nach einem zweistündigen Schnupperkurs darf auch die Drei-Loch-Anlage genutzt werden. Kontakt: Golf Park Steinhuder Meer, Vor der Mühle 20, 31535 Neustadt am Rübenberge, Telefon: (0 50 36) 27 78, E-Mail: info@gpsm.de, www.gpsm.de.

Lesen Sie auch: Eine App regelt beim Golfclub Burgdorf die Spielzeiten

Im Szenario B auf den Golfplatz

Tatsächlich kommen auf dem Parkplatz des Clubs vormittags an einem Werktag überwiegend Menschen im Rentenalter an. Ormes Sohn Adrian und dessen Freund Pasquale Broccoli sind mit ihren 18 und 17 Jahren die Ausnahme. Die Schulen der beiden jungen Männer sind im „Szenario B“, also im Wechsel von Präsenzunterricht und Homeschooling. Ihren Unterricht zu Hause haben sie auf den Nachmittag verlegt und üben am Vormittag stattdessen mit weitem Blick gen Schneeren Abschläge. „Das macht den Kopf frei“, sagt Adrian Orme und greift zum nächsten Ball.

Lesen Sie auch: Golfanlage in Garbsen wird komplett saniert

Abstandhalten ist auf Golfplätzen einfach: In Mardorf steht derzeit jedem Golfspieler rechnerisch rund ein Hektar Fläche zur Verfügung. Quelle: Beate Ney-Janßen

Den Kopf frei bekommen könnten alle, die Lust darauf haben, sagt Stuart Orme. Mitglieder und auch Gäste. Selbst jetzt, im Teil-Lockdown. Nach wie vor könne jeder, der Golf ausprobieren wolle, einfach zum Platz kommen und sich darin versuchen. Schnupperkurse wie zu anderen Zeiten sind zwar nicht im Angebot. Die Golf-Trainer können aber für Einzelstunden mit maximal zwei Personen gebucht werden. Das ist nicht ganz günstig: Rund 120 Euro kosten zwei Stunden. Im Anschluss an solch eine Einführung kann aber die Drei-Loch-Anlage eigenständig genutzt werden. Gäste erhalten dann eine Tageskarte inklusive Leihschläger für 15 Euro. Mit eigenem Schläger auf dem Übungsplatz wird es noch günstiger: Für 2 Euro wird ein Eimer mit Bällen zur Verfügung gestellt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Wer dann Golf zum ständigen Hobby machen möchte, kann Mitglied werden. Die Kosten dafür fangen bei 20 Euro pro Monat an. Eine Vollmitgliedschaft ist für 100 Euro im Monat zu haben.

Von Beate Ney-Janßen