Kleinburgwedel

Das Schild „Kleinburgwedeler Frischmarkt“ hängt immer noch. Coffee to go und belegte Brötchen verspricht die Aufschrift auf dem Schaufenster. Wer nur schnell an dem Laden an der Wallstraße vorbeifährt, ahnt auf den ersten Blick nicht, dass das alles ein Relikt aus der Vergangenheit ist. Denn: Seit vielen Jahren ist der einzige Lebensmittelladen in Kleinburgwedel geschlossen. Die Pläne für einen Neustart – wenn auch ganz anderer Art – liegen seit 2015 bereit. Doch warum tut sich seitdem nichts?

Frischmarkt diente der Stadt als Möbellager für Flüchtlinge

„Das Objekt wird immer mehr zu einem Schandfleck“, sagt Michael Cziesla. Tatsächlich wirkt der Markt inzwischen baufällig und ungepflegt. Wenn es nach Cziesla geht, sollte sich das auch besser heute als morgen ändern. Nachdem er und sein Bruder Jürgen Cziesla das Grundstück gekauft hatten, hatten beide schnell ihre Pläne für den zentralen Platz im Ort öffentlich gemacht: Ein Einkaufsladen soll dort nicht mehr öffnen. Stattdessen planen die beiden ein Mehrfamilienhaus auf dem Grundstück. Die Stadt Burgwedel hatte die Räume zwischenzeitlich angemietet, weiß auch Ortsbürgermeister Jürgen Schodder (CDU). „Dort wurden Möbel gelagert, die im Rahmen der Flüchtlingskrise gespendet wurden“, sagt er. Doch inzwischen stehe das Gebäude schon wieder seit einigen Jahren leer.

Neun-Parteien-Haus ist an der Wallstraße geplant

Cziesla kann sich den langwierigen Prozess nur schwer erklären. Er und sein Bruder hätten bereits 2015 nach Absprachen mit dem Ortsbürgermeister und der Stadtverwaltung ihre Ideen vorgestellt. Auch einen Bauantrag bei der Region Hannover hätten die Brüder bereits gestellt. Doch ihnen seien die Hände gebunden.

Immer wieder habe es seitens der Region Forderungen gegeben. „Zunächst hieß es, wir brauchen einen Fahrstuhl, das war dann doch nicht so. Dann sollten wir andere Steine für die Fassade nutzen, dann sollte das ganze Haus behindertengerecht sein, auch das war dann am Ende doch nicht notwendig“, erläutert er einige Punkte, die das Prozedere unnötig in die Länge gezogen hätten. Überall werde Wohnraum gesucht, die beiden könnten welchen liefern. „Wir möchten ein Neun-Parteien-Haus bauen“, erläutert Cziesla. In diesem solle es Drei- und Vierzimmerwohnungen geben. Außerdem seien eine Tiefgarage und Balkone an dem zweieinhalbgeschossigen Gebäude geplant. Wann all das endlich umgesetzt wird, sei nosch völlig unklar. „Stattdessen kriegen wir keine Mieteinnahmen und müssen trotzdem die Grundsteuer zahlen“, erklärt Cziesla seinen Frust.

Region: Unterlagen für Baugenehmigung nachgefordert

Die Region Hannover als Bauaufsichtsbehörde bestätigt, dass der Bauantrag vorliege, aber noch nicht genehmigungsfähig sei. „Die Bauaufsicht hat im August letzten Jahres zahlreiche Bauvorlagen nachgefordert“, berichtet Regionssprecher Klaus Abelmann. „Wenn die Unterlagen vollständig und prüffähig vorliegen, kann eine Entscheidung fallen.“

Von Janna Silinger