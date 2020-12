Lehrte/Großburgwedel

Das Klinikum Region Hannover (KRH) macht einen weiteren Schritt bei der Weiterentwicklung seiner Krankenhäuser in Lehrte und Großburgwedel. Während in Lehrte ein Geriatrie-Zentrum aufgebaut wird, soll in Großburgwedel ein Neubau entstehen, der das bisherige Krankenhausgebäude an der Fuhrberger Straße ersetzt. Einen weiteren Meilenstein in der KRH-Medizinstrategie bildet nun ein Wechsel der chefärztlichen Verantwortung für die Klinik für Innere Medizin in Lehrte.

Ab dem 1. Januar übernimmt Ebba Ziegler dort die Leitung der gesamten internistischen Klinik. Ziegler leitet in Lehrte seit 2019 bereits die Geriatrie und hat als Chefärztin den Aufbau der neuen Abteilung übernommen. Künftig ist sie auch für die Abteilung Innere Medizin verantwortlich und löst damit Christoph Grotjahn ab.

Grotjahn gibt Doppelrolle ab

Grotjahn, der bisher die Rolle des Chefarztes für die Standorte Lehrte und Großburgwedel ausgefüllt hat, gibt diese Doppelrolle ab. Er bleibt jedoch Chefarzt der Internistischen Klinik in Großburgwedel und wird in den kommenden Jahren die Spezialisierung der Klinik für Innere Medizin im Bereich der Kardiologie und Gastroenterologie vorantreiben.

Das Lehrter Krankenhaus wird geriatrischer Schwerpunkt. Quelle: Archiv

„Dank ihrer tiefen Fachlichkeit und der Bereitschaft, sich in einem Übergangsprozess kreativ und prägend in die Gestaltung mit einzubringen, konnten wir mit Herrn Grotjahn und Frau Ziegler und ihren Teams schon jetzt einige wichtige Meilensteine in der Entwicklung der Standorte erreichen“, erklärt Antje Hoffmann, Ärztliche Direktorin im KRH Klinikum Ost, zu dem die Krankenhäuser Lehrte, Großburgwedel und Laatzen gehören.

Geriatrisches Zentrum entsteht

Die Medizinstrategie des KRH sieht vor, dass sich das Klinikum Lehrte in den nächsten Jahren zu einem Krankenhaus weiterentwickelt, das auf die Behandlung älterer Menschen spezialisiert ist. Dafür ist ein Erweiterungsbau geplant. Das künftige Geriatrische Zentrum soll auf einer Nutzfläche von rund 2700 Quadratmetern entstehen. Für die Akutgeriatrie sind 40 Betten vorgesehen, für die geriatrische Rehabilitation 22 Betten und für eine geriatrische Tagesklinik 14 Behandlungsplätze. Daneben bleiben auch die Innere Medizin und Chirurgie mit der Notfallversorgung feste Bestandteile des Versorgungsangebotes.

Der Neubau in Burgwedel soll auf einer Fläche zwischen Burgwedel und Isernhagen F.B. entstehen. Bis das Gebäude bezugsfertig sein wird, bleibt das Klinikum Großburgwedel voll in Betrieb und wird sich inhaltlich weiterentwickeln. Noch vor dem Neubau ist die Inbetriebnahme eines Herzkatheterlabors geplant.

Von Katja Eggers