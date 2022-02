Fuhrberg

Kahle Höhenzüge und Baumgerippe, wo dereinst dichte Nadelwälder grünten: Wie im Harz haben die verheerenden Folgen von Trockenheit und Borkenkäferbefall im Jahr 2021 auch im Bereich Fuhrberg massiv durchgeschlagen, wenn auch nur punktuell. Lucas Kubel, Förster der Revierförsterei Fuhrberg, vermeldet fürs Vorjahr den bisher „stärksten Kalamitätseinschlag“.

3000 Festmeter Fichte musste er völlig außerplanmäßig schlagen lassen. Gut, dass diese Baumart für die Försterei aus wirtschaftlicher Sicht nur eine untergeordnete Rolle spielt. Hauptbaum ist mit mehr als 70 Prozent die Kiefer, deren Holz dem Fichten-Buchdrucker nicht schmeckt.

Revierförster Kubel: „Es sieht grauslich aus“

Einer der „Hotspots“ lag 2021 in der Gemarkung Tiefer Bruch, zwischen Kleinburgwedel und Fuhrberg. Auf zweieinhalb Hektar wirkt das, was hier vom Staatswald übrig geblieben ist, wie eine Wüstenei. Drei zeitversetzte Einsätze mit dem Harvester waren im vergangenen Sommer nötig, um von Käferbefall betroffene Fichten zu fällen und schleunigst aus dem Forst abzutransportieren. Zurück geblieben sind Wurzelwerk, Äste und Bruchstücke von Baumstämmen, die sich zu überdimensionalen Maulwurfshügeln türmen. „Es sieht zwar grauslich aus, aber so ist es schon aufgeräumt“, klärt Fachmann Kubel schmunzelnd auf. In wenigen Wochen werde ein Spezialbagger in diesem unwegsamen Gelände Pflanzstreifen ziehen für bis zu 2000 junge Buchen. Den Rest erledige die Natur allein.

Diese Schadensfläche im Tiefen Bruch will Revierförster Lucas Kubel sich selbst und den jungen Fichten überlassen, die sich selbst ausgesamt haben. Quelle: Martin Lauber

Nadelhölzer bleiben zwingend erforderlich

Ein kleineres, ebenfalls 2021 wegen Borkenkäferbefalls abgeräumtes Waldstück ganz in der Nähe will Kubel dagegen sich selbst und den naturverjüngten Fichten überlassen, die dort schon mannshoch gewachsen sind. Beim Waldumbau, den das Forstamt Fuhrberg mit Blick auf den Klimawandel schon vor 30 Jahren begonnen hat, wird auf eine artenreiche Mischung gesetzt. Buchen und Roteichen würden in den Kiefernbeständen untergepflanzt, aber auch Douglasien, Küstentannen und Lärchen. „Nadelhölzer bleiben zwingend erforderlich“, erklärt Kubel – aus wirtschaftlichen Gründen, und weil heimisches Bauholz gebraucht werde. Auch Kiefern werden sich im heimischen Baum-Mix der Zukunft behaupten, ist er zuversichtlich, obwohl es auffalle, dass vereinzelt mehr von ihnen absterben.

Lesen Sie auch Burgwedel: Grünschnitt wird häufig illegal entsorgt

Für die Fichte sehe die Zukunft auf den hiesigen abgemagerten Sandböden indes trübe aus, glaubt Andreas Böttcher. Für den Projektmanager Naturdienstleistungen beim Forstamt Fuhrberg steht fest: „Die Fichte ist der große Verlierer.“ Um sich gegen den Borkenkäfer wehren zu können, brauche der Baum Energie, sprich eine gute Wasserversorgung. Doch nach den drei trockenen Sommern seit 2018 hätten die ergiebigeren Niederschläge des vergangenen Jahres leider nicht ausgereicht, um das Grundwasser wieder auf ein normales Niveau ansteigen zu lassen.

Grundwasserpegel einst 30 Zentimeter unter Flur

Wobei „normal“ relativ ist. Böttcher selbst macht den ganz großen Vergleich auf: Vor 100 Jahren habe das Grundwasser im Bereich der Revierförsterei Fuhrberg noch 30 Zentimeter unter dem Waldboden angestanden, mittlerweile befinde sich der Pegel zweieinhalb Meter unter Flur. Zu den Ursachen gehören aus seiner Sicht außer der Niederschlagsarmut infolge des Klimawandels und der Wasserentnahme durch die Wasserwerke auch die Feldberegnung und Entwässerungsgräben. Das sei aber schwer zu beweisen.

Bei jeder blauen Fläche handelt es sich um einen Fichtenbestand. Die 2216 Hektar der Revierförsterei Fuhrberg verteilen sich auf acht Standorte, für die Lucas Kubel zuständig ist. Quelle: Martin Lauber

Für die Fichten werde der gesunkene Pegel zum Riesenproblem, erläutert Böttcher. Sie schwächelten, weil ihre Wurzeln sich nur in den oberen Bodenschichten ausbreiten, und so würden sie zur leichten Beute für den auch Buchbinder genannten Borkenkäfer. Dass der gefürchtete Schädling rund um die im Vorjahr befallenen Bestände und im Waldboden überwintert hat und im Frühjahr zum nächsten Angriff ansetzen wird, sei ja nur logisch, ergänzt Lucas Kubel. Das bedeutet: Ab April wird in seinem Revier wieder ein „permanentes Monitoring“ fällig sein.

„In zehn Jahren ein grünes Meer“

Wie schon 2021 wird der Förster wieder im Wochenturnus alle Fichtenparzellen inspizieren, ob und wo Borkenkäfer unter der Rinde von Fichten ihre Eier abgelegt haben. Insgesamt 2216 Hektar Staatswald muss er im Blick behalten, die sich auf acht Standorte rund um Fuhrberg sowie Isernhagen und die östliche Wedemark verteilen. Bei einem positiven Befund sei das Zeitfenster bis zum Ausflug der Käfer, den es unbedingt zu verhindern gelte, nur sechs Wochen kurz. Aus Erfahrung weiß Kubel, der auch im Harz schon mehrfach bei der Bekämpfung der Käferplage mitgearbeitet hat, welche „zeitliche und logistische Herausforderung“ auf alle in der Forstwirtschaft zukommt.

Trotzdem neigt er grundsätzlich zum Optimismus. „Wenn eines Tages die Fichte weg ist, ist das leider so“, sagt er. Gleichzeitig sei der Umbau des Waldes aber auch als Riesenchance auf mehr ökologische Vielfalt zu begreifen. Kubel weist auf die Wüstenei im Tiefen Bruch und prophezeit: „In zehn Jahren ist das ein grünes Meer. Wir kriegen das in den Griff.“

Von Martin Lauber