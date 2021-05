Großburgwedel

Anno dazumal – das klingt nach Nostalgie. Nach Anekdoten der Marke: „Weißt du noch?“ Demnächst gibt es in Großburgwedel wieder einen Ort mehr, an dem genau solche Erinnerungen in trauter Geselligkeit ausgetauscht werden können und neue entstehen. Sobald es Corona zulässt, will Klaus-Jürgen Seeger das Anno dazumal an der Straße Im Mitteldorf neu eröffnen. Und damit die Tradition dieser Institution in der Burgwedeler Kneipenlandschaft weiterführen.

Als alteingesessener Großburgwedeler kennt Seeger das Anno dazumal von der ersten Stunde als Gast. „Es hat 1988 eröffnet und eingeschlagen wie eine Bombe“, sagt Seeger. Ein Grund für ihn, diese Institution auf jeden Fall zu erhalten. Gepachtet hat er das „Anno“, wie er es liebevoll nennt, im Dezember 2020 als mittlerweile vierter Betreiber. Sein Vorgänger hatte es wegen des Lockdowns im vergangenen Jahr schließen müssen. Dieser wollte es aber aus Altergründen ohnehin abgeben, sagt Seeger. „Und ich habe Lust auf Gastronomie“, sagt der Mann, der im Hauptberuf Tischler ist.

Den rustikalen Kneipen-Charme erhalten

Dieses Talent kam ihm bei der Renovierung der Kneipe und deren Einrichtung zugute. „Wir haben ganz viel selbst gemacht“, sagt Seeger, der das „Anno“ mit einer Partnerin betreibt. „Da kam es ns zupass, dass wir genug Zeit hatten.“ Denn neben Notwendigkeiten wie neuen Heizungsrohren und einem neuen Fußboden widmete sich der Neukneipier der Kür – also der Ausstattung des Lokals. „Der rustikalen Charme einer typischen Eckkneipe sollte auf jeden Fall erhalten bleiben“, sagt er: „Und das ist glaube ich, ganz gut gelungen. Es soll ein Ort sein, an dem sich Leute jeden Alters treffen und gemeinsam eine gute Zeit verbringen können.“ Unter anderem auch beim Bosseln – denn auch Gemeinschafts-Aktivitäten will Seeger initiieren.

Reich geschnitzte Szenen und pattdeutsche Sprüche zieren die Eichenbank. Quelle: Sandra Köhler

Worauf er sich mit seinem Nebenberuf einlässt, weiß er genau. „Ich habe in den Neuzigerjahren eine Weinstube in der Dammstraße betrieben und da wirklich Spaß dran gehabt“, sagt Seeger. An den Gästen im Weinkontor und auch an gutem Wein. „Ich finde es schade, wenn es heißt, in einer Kneipe wird kein guter Wein ausgeschenkt.“ Deshalb hat der Liebhaber sich auf den Winzer seines Vertrauens besonnen – das Weingut Allendorf aus dem Rheingau – und will damit auch Weintrinker für einen Besuch im Anno begeistern. Bier wird es natürlich auch geben – verschiedene Sorten und vom Fass. Auch deftige Kleinigkeiten wie Frikadellen sollen auf der Speisekarte stehen. „Nichts großes. ich muss es ja auch machen können. Und ich bin kein Koch“, sagt Seeger.

Menschen wollen wieder Geselligkeit

„Ich glaube, dass ist genau das, worauf die Leute warten: Wieder rausgehen können. Sich treffen, am Tresen sitzen und schnacken. Und Fußball gucken, mit einem frisch gezapften Bier dazu, ist zu zehnt einfach schöner als allein.“ Am Fußball wird es nicht scheitern: die Fernseher in der Gaststube und dem separaten Raucherraum hängen bereits. Auch Bands, die im Lokal Livemusik spielen wollen, haben sich schon gemeldet. „Das hat es hier früher auch schon gegeben, und das wollen wir auf jeden Fall wieder aufleben lassen.“ Seeger ist optimistisch, dass die Großburgwedeler den Weg ins neue Anno dazumal finden.

Denn das Interesse an dem, was er vorbereitet, ist groß. „Es kommen immer wieder Leute vorbei, schauen durch die Scheiben oder klopfen und fragen, ob sie mal reinschauen dürfen.“ Auf seiner Facebook-Seite „Anno dazumal Burgwedel 2021“ postet er seit Anfang April, was es Neues gibt. Fotos, Infos über das, was seine zukünftigen Gäste erwartet. Auch hier sind Lob und Zuspruch groß. „Letztens war sogar die allererste Inhaberin da und hatte einen Stapel Fotos dabei, darunter auch welche von ihrer Einweihungsfeier. Das ist schon echt toll“, sagt Seegers.

Eine geschnitzte Eckbank wird zum Stammtisch

Wenn es denn erst geöffnet hat – zum Anfang soll das jeden Tag ab 17 Uhr sein – gibt es viel zu entdecken im Anno dazumal. Nomen est omen: Passend zum Namen des Lokals hat sich Seeger nämlich auf die Suche nach schönen alten Gegenständen gemacht. Die dienen jetzt als Blickfang – oder wurden von dem Handwerker prompt umgearbeitet. Upgecycelt, wie es auf neudeutsch so schön heißt. „Ich habe jeden Abend auf Ebay-Kleinanzeigen geguckt“, sagt Seeger.

Als er von seinem absoluten Glücksfund, einer massiven Eckbank aus Eiche, üppig verziert mit Reliefschnitzereien und Sprüchen, erzählt, leuchten die Augen des Tischlers: „Die wollte jemand loswerden, weil er Platz für eine Tischtennisplatte brauchte. So etwas fertigt heute keiner mehr an.“ Passend zu diesem Schmuckstück gab es auch noch einen passenden Tisch – mit einem Pferd als Einlegearbeit in der Platte. Für Seeger war klar: Das wird der Stammtisch. Über dem hängt eine alte Messinglampe, die aus einer anderen Kneipe stammt.

Die Tische und Stühle für den Biergarten stehen auch schon bereit. Quelle: Sandra Köhler

Tische im Anno dazumal haben Charakter

Ohnehin: Tische im Anno dazumal haben Charakter und Wiedererkennungswert. In einen ist ein Schachbrett eingearbeitet, das der Wirt selbst angefertigt hat. „Na klar darf das auch bespielt werden“, sagt er schmunzelnd. Den Stehtisch gegenüber dem Tresen mit den Messengrohren hat er selbstredend auch selbst gebaut. Die Basis bildet ein altes Butterfass. Und die Tischplatte des dunklen Vierertischs nebenan hing als Wandverschönerung in einem Wohnzimmer. Im Raucherzimmer hingegen können es sich Gäste bald auf Barhockern an einem Tisch bequem machen, der aus einem alten Zeusofen gearbeitet ist.

Auch das alte Klavier, dass „Anno“-Stammgäste noch in musikalischer Aktion erlebt hatten, gibt es noch. „Man kann zwar nicht mehr drauf spielen“, sagt Seeger. „Aber dafür gibt es jetzt die Bar für hochwertige Gins und Spirituosen ab.“ Ideen muss man halt haben. Doch so detailverliebt Seegers auch ist: „Jetzt wird es langsam Zeit, dass wir die Tür für Gäste aufmachen können.“ Die übrigens lohnt auch einen zweiten Blick. Über dem Türgriff mit einem Engelskopf prangt nämlich bleiverglast das Logo des Lokals „Dorfschänke Anno dazumal“. „Das habe ich von einer Künstlerin extra anfertigen lassen“, sagt Seeger und lacht.

