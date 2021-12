Wedemark/Burgwedel

In einem Betrieb in Wietze im benachbarten Landkreis Celle ist die  Geflügelpest ausgebrochen. Die Tötung des gesamten Tierbestandes wird damit unausweichlich. Die Region Hannover hat darauf reagiert und ordnet für Fuhrberg, Berkhof, Elze und Meitze eine Stallpflicht für das Federvieh an. Diese gilt ab Mittwoch, 15. Dezember, und bis auf Widerruf.

Diese vier Orte fallen in eine sogenannte Überwachungszone, die mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern um den von der Geflügelpest betroffenen Bestand in Wietze festgelegt wird, teilt dazu Behördensprecherin Sonja Wendt am Dienstag mit. Nach der Verfügung der Region Hannover dürfen die Geflügelhalterinnen und -halter in diesen Bereichen ihre Tiere ab sofort nicht mehr im Freien, sondern nur noch im Stall oder unter einer entsprechenden Schutzvorrichtung halten.

Die Region Hannover ordnet wegen der in Wietze ausgebrochenen Geflügelpest in Burgwedel und Wedemark Überwachsungsgebiete ein. Quelle: Patrick Seeger/dpa (Symbolbild)

Betroffen von dieser Anordnung sind aktuell 81 Geflügelhalter mit gut 134.000 Tieren in den vier ausgewiesenen Gebieten. Anzeichen oder Belege für einen möglichen Ausbruch der auch als Vogelgrippe bezeichneten Krankheit in Niedersachsen gibt es bereits seit einigen Monaten. So wurde immer wieder bei tot aufgefundenen Wildvögeln – auch in Schleswig-Holstein – Infektionen mit dem Subtyp H5N1 festgestellt.

Regeln der Region gelten ab Mittwoch, 15. Dezember

Diese speziellen Schutzeinrichtungen für das Geflügel müssten nach oben durch eine dichte Abdeckung und seitlich gegen das Eindringen von Wildvögeln gesichert sein, betont Wendt. „Netze oder Gitter dürfen zur Vermeidung des Kontaktes zu Wildvögeln genutzt werden, aber nur, wenn sie als Abdeckung nach oben eine Maschenweite von nicht mehr als 25 Millimeter aufweisen“, beschreibt die Regionssprecherin die Vorgaben. Alle Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter in der Region Hannover sind aufgefordert, sich beim Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen per E-Mail an fdvv@region-hannover.de oder unter Telefon (0511) 61622095 zu registrieren, sofern sie dies noch nicht gemacht haben. Die Allgemeinverfügung ist unter www.bekanntmachungen.region-hannover.de im Internet abrufbar.

Nach Auskunft der Bundesärztekammer ist bis heute noch nicht geklärt, ob die auch als Vogelgrippe bezeichnete Krankheit für Menschen gefährlich sein kann. In der nun festgelegten Überwachungszone dürfen nunmehr bestimmte Tiere und Erzeugnisse weder in noch aus einem vogelhaltenden Bestand gebracht werden, sagt Wendt. Dazu gehörten unter anderem Vögel, Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier, Gülle und Mist sowie Futtermittel, die aus einem vogelhaltenden Betrieb stammen.

Einschränkungen bei der Vermarktung von Geflügel

Ausgenommen von dem Verbot sind etwa Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die mit bestimmten Wärmeverfahren behandelt worden und somit als sichere Waren gelten, heißt es von der Regionssprecherin weiter. Auch Erzeugnisse, die vor dem vor dem 1. Dezember gewonnen wurden, sind von der Anordnung nicht betroffen. Ausnahmegenehmigung für Einzelfälle könnten bei der Region beantragt werden.

Neben der Stallpflicht gelten in der nun ausgewiesenen Überwachungszone fortan bestimmte Sicherheitsbestimmungen: Danach müssen Geflügelställe gegen unbefugten Zutritt gesichert werden. Halter müssen zudem Schutzkleidung tragen, Hände und Schuhe sind vor Betreten und nach Verlassen gereinigt und desinfiziert werden. Außerdem muss der Tierbestand vom Halter täglich überprüft, Auffälligkeiten wie etwa erhöhte Verlustrate oder reduzierte Legetätigkeit der Region Hannover gemeldet werden.

Biobauern dürfen ihr Geflügel erst nach einer behördlichen Anordnung in den Stall verfrachten. Sonst droht der Verlust des Bio-Siegels. Quelle: Ursula Kallenbach

Biobetriebe müssen auf Anordnung warten

Noch nicht betroffen von der Verordnung ist der in Hellendorf ansässige Geflügelhalter Martin Schönhoff. Allerdings werde er vorsorglich seine Tiere am Mittwoch im Stall lassen, sagte er am Dienstag auf Anfrage. Für seine Hühner sei der Stall auch nicht so schlimm. Dort hätten sie sogenannte Scharr-Räume, in denen sie sich frei bewegen könnten. Und der Bestand an Gänsen und Enten nehme in der Weihnachtszeit traditionell ab, sagte Schönhoff.

Anders sieht es etwa in dem Biobetrieb Rotermund-Hemme in Brelingen aus. „Wir können unsere Hühner nicht einfach in den Stall sperren“, sagt Juniorchef Tim Rotermund-Hemme. Dies ginge nur, sobald Brelingen und damit der Hof in das Überwachsgebiet falle. Sonst drohe der Verlust des Bio-Siegels, berichtet er auf Anfrage.

Von Sven Warnecke