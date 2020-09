Burgdorf

Prävention gegen häusliche Gewalt in Zeiten von Corona – das stellt die Polizei vor neue Herausforderungen. „Ein Stand mit Informationen über Kontaktstellen oder unsere Arbeit hilft in der Pandemie nicht“, sagt der Präventionsbeauftragte bei der Polizeiinspektion Burgdorf. Deshalb gehen die Beamten am Mittwoch, 23. September, einen neuen Weg: Sie schalten von 8 bis 16 Uhr ein Kontakttelefon in der Burgdorfer Wache. Das Angebot indes richtet sich an alle acht Kommunen im Einsatzgebiet, sodass auch Betroffene und Interessierte aus Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und der Wedemark ausdrücklich zum Gespräch ermutigt werden.

„Wir behandeln alle Anfragen vertraulich“, kündigt Bollbach an. Das gelte für Betroffene, die selbst oder deren Angehörige unter häuslicher Gewalt zu leiden haben. Es gelte aber eben auch für Nachbarn und alle, die Zeugen häuslicher Gewalt geworden sind. Diese wende sich gegen Lebenspartner, ältere Menschen und gegen Kinder und werde von ihnen nahestehenden Personen ausgeübt, sagt Bollbach und fügt hinzu, dass sie von scheinbar strafrechtlich nicht relevanten Verhaltensweisen, wie familiären Streitigkeiten und Beleidigungen bis hin zu Tötungsdelikten reiche.

Polizei betritt mit Telefonaktion „Neuland“

Oftmals nähmen auch Außenstehende diese Verhaltensweisen im nachbarschaftlichen Umfeld wahr. „Es ist besonders wichtig, dass Gewaltbetroffene in solchen Situationen nicht allein gelassen werden und Unterstützung erfahren“, sagt der Polizeibeamte. Seinen Angaben zufolge werden die Fachkräfte am Telefon nicht nur die Anfragen entgegennehmen und beantworten, sondern auch Kontakte zu Beratungsstellen herstellen – wenn dies gewünscht ist. „Damit betreten wir Neuland“, sagt Bollbach. Das Telefon gehöre zur Kampagne #schlussdamit, die bereits Gewalt gegen Polizeibeamte thematisiert habe.

Das Präventionsteam ist am Mittwoch, 23. September, von 8 bis 16 Uhr unter Telefon (05136) 88614108 und per E-Mail praevention@pi-burgdorf.polizei.niedersachsen.de erreichbar.

Von Antje Bismark