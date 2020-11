Burgwedel

Die Stadt Burgwedel kann sich wohl auf einen unerwarteten Geldsegen freuen: Cordula Drautz, Finanzdezernentin der Region Hannover, kündigte an, an die Stadt etwa 543.000 Euro zahlen zu wollen. Insgesamt möchte die Region 35 Millionen Euro an die Städte und Gemeinden ausschütten. Allerdings muss die Regionsversammlung am 15. Dezember noch abschließend über die Idee der Finanzdezernentin entscheiden. Burgwedels Bürgermeister Axel Düker ist schon voller Vorfreude. „Wir werden das Geld gut gebrauchen können“, sagte er.

Bund übernimmt höheren Anteil an Unterkunftskosten

Und da kommt das Geld her: Die Bundesregierung hatte beschlossen, bei den Unterkunftskosten für sozialschwache Haushalte in Zukunft 75 Prozent statt der bisherigen 50 Prozent zu übernehmen. Für diese sogenannten Kosten der Unterkunft ist die Region zuständig. Dieser stehen durch den höheren Bundesanteil etwa 70 Millionen Euro mehr zur Verfügung. Die Hälfte davon möchte Drautz an die Kommunen weitergeben. „Wir wollen in Zeiten von Corona, in denen für alle öffentlichen Haushalte Unsicherheit herrscht, wie sich die Einnahmen zukünftig entwickeln werden, als Region die Städte und Gemeinden entlasten“, sagte die Finanzdezernentin. Es sei allerdings noch zu klären, ob die Entscheidung des Bundes rückwirkend bereits für das Jahr 2020 gilt.

Sollte das der Fall sein, könnte bereits zum Ende des Jahres das Geld auf dem Konto der Stadt eintreffen. „Die Verwendung wird nicht zweckgebunden sein“, sagte Düker. Das bedeutet: Das Geld steht Burgwedel frei zur Verfügung. „Es geht in den allgemeinen Topf“, sagte der Bürgermeister. Einen großen Einfluss auf den Haushalt wird die Summe nicht haben. Die Stadt plant mit Krediten von etwa 24,5 Millionen Euro.

