Wedemark/Burgwedel

Ein 46 Jahre alter Mann ist am Donnerstag vom Amtsgericht Burgwedel zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden – ohne Bewährung. Der zuletzt wegen mehrerer kleinerer Betrügereien angeklagte Wedemärker nahm das Urteil von Richter Michael Siebrecht nicht nur relativ gefasst auf, sondern nahezu erleichtert. Denn in der Haft möchte er nach eigenem Bekunden eine Berufsausbildung nachholen. Dem in Hannover geborenen Mann schwebt nach seiner Entlassung ein Job als Küchenhilfe vor. Mit dem Urteil waren sowohl die Pflichtverteidigerin als auch die Staatsanwältin einverstanden.

Doch der Reihe nach. Der Wedemärker hatte Anfang des Jahres über die Internetplattform Ebay-Kleinanzeigen in drei Fällen Fahrradlampen und -bremsen sowie einen Laubsauger angeboten. Der Wert seiner offerierten Ware betrug zusammen lediglich 344 Euro. Wie die Anklagevertreterin hervorhob, habe der 46-Jährige jedoch nie vorgehabt, die Dinge den Käufern auszuhändigen, sondern diese vielmehr nach der Bezahlung „für eigene Zwecke zu nutzen“. Die Staatsanwältin sprach von „gewerbsmäßigem Betrug“.

Angeklagter hat bereits 26 Vorstrafen

Angesichts des Warenwerts ist das eigentlich keine so wirklich große Sache. Doch erschwerend kam hinzu, dass der Wedemärker bereits 26 juristisch geahndete Delikte im Strafregister stehen hat. Amtsrichter Siebrecht sprach deshalb auch von „dicken Vorbelastungen“. „Sie sind gerichtserfahren“, sagte der promovierte Jurist. Zudem sei die Rückfallquote bei dem Wedemärker erheblich. Er hatte erst im Dezember 2020 wegen schweren Diebstahls eine Strafe von sechs Monaten vor dem Landgericht Hannover kassiert – und stand noch unter Bewährung. Zuvor war der Mann immer wieder wegen gewerbsmäßigen Betrugs oder Hehlerei ins Visier der Justiz geraten, las Siebrecht aus der Strafakte vor.

Dem 46-Jährigen war bei der Verurteilung im Dezember bereits ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt worden. Dieser hatte zwar zu Protokoll gegeben, dass der Wedemärker die eigene, missliche Situation durchaus reflektiert habe. Doch das hinderte den geschiedenen Vater von zwei erwachsenen Töchtern nicht daran, weitere Straftaten zu begehen.

Verurteilter sieht Gefängnisstrafe als Chance an

„Wir können Ihnen heute nicht weit entgegenkommen“, sagte der Richter gleich zu Beginn des Prozesses nach der Anklageverlesung. Eine Geldstrafe sei angesichts der vielen Vorstrafen nicht mehr möglich. Da half es auch nicht, dass der heute allein lebende Angeklagte sich vollumfänglich geständig zeigte, was die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer honorierte. „Ich würde gerne alles rückgängig machen“, sagte der Wedemärker. Doch in der nun verhängten einjährigen Gefängnisstrafe sieht er nach eigenen Angaben selbst eine Chance, sein Leben in geordnete Bahnen zu lenken. Wenn er einem Beruf nachgehen könnte, sei er nicht mehr auf Straftaten angewiesen, meinte der Mann.

„Ich hoffe, das eine Jahr reicht für die Kochausbildung“, gab Amtsrichter Siebrecht dem Verurteilten nach dem Urteil mit auf den weiteren Lebensweg.

Von Sven Warnecke