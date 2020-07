Wedemark/Burgwedel/Garbsen

Ein luxuriöses Gucci-Portemonnaie mit 2800 Euro Bargeld bei sich zu tragen, das braucht schon ein wenig Mut. Schlecht, wenn man es beim Mittagessen im Fast-Food-Restaurant dann einfach auf einem Tisch vergisst. Und noch schlechter, wenn es dann von einem nicht ganz so ehrlichen Finder aufgegriffen wird. Genau so ein Fall landete jetzt vor dem Amtsgericht Burgwedel – samt einer Geldstrafe für den Langfinger gab es dort gleich einen kleinen Ausflug in die Strafgesetze obendrauf.

Videokamera zeichnet Griff zum Portemonnaie auf

Der 51-jährige Wedemärker, der im April 2019 im Garbsener Mc Donald’s das Portemonnaie gefunden hatte, hatte Glück im Unglück. Das Unglück: Eine Videokamera hatte damals seinen Griff zum Portemonnaie aufgenommen und Schritt für Schritt verzeichnet, wie der Mann es nicht ordnungsgemäß am Tresen des Restaurants abgab, sondern die im wahrsten Sinne des Wortes hochwertige Geldbörse in seiner Jacke verschwinden ließ.

Polizei greift Mann auf: Es fehlen bereits 1000 Euro

Es brauchte nur wenige Stunden von der Vermisstmeldung des Portemonnaies bis zur Identifikation des Wedemärkers und dem Besuch der Polizei bei ihm zu Hause. „Ich habe das Portemonnaie genommen“, gestand der 51-Jährige daher folgerichtig nun auf der Anklagebank. „Aber ich wollte es nicht stehlen, sondern es später bei der Polizei abgeben.“ Das konnte er an jenem Apriltag auch direkt an seiner Haustür tun –schade nur, dass zu diesem Zeitpunkt nur noch 1800 Euro Bargeld darin waren. Warum der Besitzer des Portemonnaies so viel Geld an diesem Tag bei sich getragen hatte, kam vor Gericht nicht zur Sprache. Das Opfer musste nicht verhört werden.

Unterschlagung oder Diebstahl?

Die Anklage lautete im Amtsgericht Unterschlagung. Und genau in diesem Punkt hatte der angeklagte Mann tatsächlich Glück gehabt. „Denn es handelt sich um einen Diebstahl“, erläuterte Amtsrichter Michael Siebrecht. Von Unterschlagung spreche die Justiz nur, wenn jemand sich etwas aneigne, das zu diesem Zeitpunkt nicht im Besitz eines anderen sei. Hätte der Mann das Portemonnaie auf der Straße gefunden und eingesteckt, wäre das beispielsweise auch der Fall gewesen. Da der Wedemärker aber im Fast-Food-Restaurant zugriff, beging er einen Diebstahl. „Vergisst dort jemand etwas, geht es automatisch in den Besitz von Mc Donald’s über“, so Siebrecht.

Urteil: 800 Euro Geldstrafe und 1000 Euro Rückzahlung

Da auf Diebstahl deutlich höhere Strafen ausgesetzt sind als auf Unterschlagung, gab der Amtsrichter dem bisher ungeständigen, aber durchaus vorbestraften Angeklagten, der ohne Anwalt zur Verhandlung gekommen war, einen Rat. „Da habe ich als Richter auch eine Fürsorgepflicht“, sagte Siebrecht und riet dem Wedemärker, den Einspruch, den er gegen den erlassenen Strafbefehl eingelegt hatte, noch schnell zurückzuziehen. Der Strafbefehl hatte 40 Tagessätze à 20 Euro vorgesehen –und die 1000 Euro, die aus der Gucci-Geldbörse verschwunden waren. „Besser wird es für Sie heute nicht, wenn wir Sie wegen Diebstahl verurteilen“, betonte Siebrecht. Es brauchte letztlich nur wenige Sekunden, ein stilles Nicken des Angeklagten – und der Prozess war vorbei. „Es war ein Fehler, das Portemonnaie mit nach Hause genommen zu haben“, hatte der Mann kurz zuvor noch gesagt. Wohl wahr.

