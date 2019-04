Burgwedel Burgwedel - Glasfaser: Nachfrage nach Turbointernet reicht noch nicht aus Die Nachfrage nach dem Turbointernet in Burgwedel scheint ins Stocken zu geraten. Vier Wochen vor dem auserkorenen Stichtag konnte die Deutsche Glasfaser erst 26 Prozent der Haushalte von ihrem Angebot überzeugen.

In Thönse ist das Interesse an Glasfaserinternet groß: In dem Ort haben mittlerweile 29 Prozent der Haushalte einen Vertrag mit dem Internetanbieter abgeschlossen. Der Durchschnittswert für die fünf Burgwedeler Ortschaften liegt hingegen erst bei 26 Prozent. Quelle: Thomas Oberdorfer