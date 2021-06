Großburgwedel

Bei 33 Grad Hitze und prallem Sonnenschein versagt offenbar das Solidaritätsprinzip im Burgwedeler Freibad. Zwar dürfen 400 Gäste gleichzeitig auf das Gelände, aber stets nur 90 ins Becken – und einmal drin, wollen viele nicht wieder heraus aus dem kühlen Wasser. Am Donnerstag hat genau das zu mächtig Ärger geführt.

Lange genug hatten die Burgwedeler darauf warten müssen, endlich wieder ihr Freibad nutzen zu können. Seit Saisonende im Herbst 2019 hatte niemand schwimmen können. Stattdessen ließ die Stadt das 60 Jahre alte Bad für viel Geld sanieren, unerwartete Schäden und ein strenger Winter sorgten dabei für Verzögerungen. Statt am 1. Mai konnte der Badebetrieb erst am 11. Juni starten. Restarbeiten sind auf dem Gelände auch aktuell noch zu erledigen.

Zugang wird über Armbänder geregelt

Dass das Onlinebuchungssystem, mit dem Besucher vorab bestimmte Zeitfenster reservieren und Tickets bezahlen sollen, auch am Donnerstag nicht funktionierte, weil die Bezahlfunktion noch nicht freigeschaltet ist, lässt sich dabei noch verschmerzen. Schließlich gibt es auch die Möglichkeit, sich Eintrittskarten am Automaten vor Ort zu ziehen. An den Zahlen, die das Corona-Hygienekonzept vorgibt, ändert das ohnehin nichts: 400 Personen dürfen aufs Freibadgelände, 90 ins Becken, davon 30 im Nichtschwimmerbereich. Geregelt wird der Zugang über Armbänder, die man sich auf dem Weg zum Becken nimmt und nach dem Schwimmen wieder zurücklegt.

Das Wasser ist eingelassen: So leer war es jedoch nur vor der Eröffnung am 11. Juni. Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Doch genau da liegt das Problem. Die Rechnung ist einfach: Wenn 90 Menschen dauerhaft im Wasser bleiben, müssen bei voller Auslastung des Geländes 310 Personen zugucken – und das, obwohl sie den Eintritt in gleicher Höhe bezahlt haben. Badbesucher schilderten am Donnerstag, dass sich am Nachmittag eine lange Schlange vor dem Schwimmerbereich bildete. Doch mindestens 25 Minuten lang sei niemand aus dem Schwimmerbereich herausgekommen.

Schwimmer ruhen sich am Beckenrand aus

Stattdessen sollen zwar Menschen aus dem Becken gestiegen sein, sich dann aber zum Ausruhen auf die Betonflächen am Beckenrand gelegt haben – also ohne den Bereich zu verlassen, für den die Armbänder gelten. Ein Mann sei auf dem Weg hinaus gewesen, habe es sich dann aber, als ihn ein Mitarbeiter zum Ablegen des Armbandes aufgefordert habe, anders überlegt. Er behielt so sein Wasserprivileg.

Wer diesen Bereich in Richtung Becken passieren möchte, braucht ein Armband. Quelle: Niklas Borm

In der Reihe derer, die vergeblich auf Einlass zum Schwimmbereich warteten, sei der Unmut hingegen groß gewesen, berichtete eine Mutter und sprach von „Geldmacherei“. Einige Kinder seien enttäuscht gewesen, Erwachsene hätten sich beschwert. Eine Frau berichtete, sie habe beim Badpersonal ihr Geld zurückverlangt. Sie habe nur zu hören bekommen, dass sie doch die Liegewiese nutzen könne.

Düker: „Ich kann Solidarität nicht erzwingen“

Mit den Schilderungen konfrontiert, verwies Bürgermeister Axel Düker (SPD) am Donnerstag auf die Corona-Vorgaben. Diese erlaubten nicht mehr als 90 Schwimmbeckennutzer gleichzeitig. „Die Pandemie ist ja nicht aufgehoben.“ Diese Begrenzung erfordere allerdings auch, dass man sich solidarisch verhalte und gerade auch mal Kindern den Vortritt lasse. Dazu sollten die Schwimmmeister „erklärende Appelle“ per Lautsprecher an die Beckennutzer richten. „Ich kann die Solidarität aber nicht erzwingen.“ Es sei sehr schade, dass die Menschen nicht rücksichtsvoller seien.

Die Zahl von maximal 400 Freibadbesuchern, die sich auch an den Abstandsregeln bemesse, sei nicht einfach so zu ändern, fügte der Bürgermeister hinzu. „Dann bildet sich die Schlange vor dem Tor.“ In den vergangenen Tagen habe die Zahl der Badbesucher über den Tag verteilt jeweils nur bei rund 150 gelegen, sagte Düker. Am Mittwochmittag habe es bei etwa 35 Menschen im Becken auch dort noch reichlich Kapazität gegeben. „Heute haben vermutlich auch andere Schwimmbäder diese Probleme“, sagte er mit Blick auf die heißen Temperaturen am Donnerstag, die am besten im Wasser auszuhalten waren. Dennoch: Man werde die nächsten Tage im Blick behalten, ob das Verhältnis der Zahl der Gesamtbesucher zur Zahl der erlaubten Beckennutzer passe oder nicht.

Das Problem mit dem Onlinebuchungssystem immerhin soll sich nun endlich erledigen. „Ab Ende dieser oder Anfang nächster Woche sollte es laufen“, sagte Düker. Und dann seien auch Zeitfenster zu buchen.

Von Frank Walter