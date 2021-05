Großburgwedel

Der Ambulante Hospizdienst Burgwedel-Isernhagen-Wedemark hat im vergangenen Jahr große finanzielle Unterstützung erfahren. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Jahresbericht hervor. Insgesamt 58.000 Euro konnte er an Spenden und Kollekten sammeln – eine deutliche Steigerung zu 2019, als etwas mehr als 35.000 Euro an den Verein gespendet wurden. Die Einrichtung erhielt zudem mehrere Hundert medizinische Masken als Sachspende. 

Nach den Personalkosten war 2020 der Umzug in neue Büroräume in die Straße Auf dem Amtshof der zweithöchste Ausgabenpunkt. Auf 110 Quadratmetern wurde im September ein Büro mit drei Arbeitsplätzen, einem Seminarraum und einem Besprechungsraum eingerichtet. Knapp 20.000 Euro investierte der Dienst in den Umbau. Die Kosten für die Fortbildung und Supervision von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern übernehmen die Krankenkassen. 112.000 Euro haben sie der Einrichtung dafür 2020 erstattet.

Telefonate statt persönlicher Treffen

Die Corona-Pandemie beeinflusste auch die Arbeit des Hospizdienstes stark. Denn die Begleitung von schwer kranken Menschen und die Schulung der Ehrenamtlichen mussten wegen der Hygiene- und Abstandsregeln anders als gewohnt ablaufen.

Die derzeit 43 ehrenamtlichen Sterbe- und Trauerbegleiter konnten monatelang mit den Betroffenen nur telefonieren oder sich durchs geöffnete Fenster unterhalten. „Mitte Juni durften wir uns dann wieder mit Mundschutz und Abstand vor dem Haus treffen und klönen. Dafür waren wir sehr dankbar“, berichtet die Ehrenamtliche Uta Rot. Sie und ihre Kollegen begleiteten 50 Menschen auf ihrem letzten Weg. Manchen von ihnen stehen sie auch 2021 immer noch zur Seite.

Der Hospizdienst stand im vergangenen Jahr auch vor der Herausforderung, den Kontakt zu den Ehrenamtlichen nicht abreißen zu lassen und neue Menschen für diese Aufgabe zu gewinnen, obwohl viele regelmäßige Treffen und Kurse abgesagt werden mussten. Weiterbildungsseminare fanden nach schließlich auf digitalen Kanälen statt. Der nächste Schulungskurs für ehrenamtliche Begleiter beginnt am Sonnabend, 8. Mai.

Neues Palliativzentrum in Fuhrberg

Für das Jahr 2022 hat der Hospizdienst bereits die ersten Projekte in Planung. Ab dem nächsten Jahr wird er mit Infinitas, einem Zentrum für integrierte Palliativversorgung, kooperieren. Das neue Zentrum in Fuhrberg, initiiert von Facharzt Sven-Thomas Andresen, wird eine palliativmedizinische Betreuung rund um Uhr anbieten, um bedürftige Patientinnen und Patienten aus dem Krankenhaus und ambulanten Bereich stationär aufzunehmen.

Von Inga Schönfeldt