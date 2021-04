Viele Menschen in Burgwedel nutzen die kostenlosen Bürgertests. Rund 200 Personen lassen sich pro Tag in der Burg-Apotheke und im Testzentrum vom Deutschen Roten Kreuz und der Stadt testen. An bestimmten Tagen ist die Nachfrage besonders groß.

Großer Andrang in Schnelltestzentren in Burgwedel

Corona-Pandemie - Großer Andrang in Schnelltestzentren in Burgwedel

Corona-Pandemie - Großer Andrang in Schnelltestzentren in Burgwedel