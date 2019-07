Großburgwedel

An diesem Wochenende verwandelt sich die Von-Alten-Straße wieder in eine bunte Meile für Liebhaber eines guten Tropfens. Der Andrang zur dritten Wein-Meile Burgwedel ist am frühen Freitagabend zwar noch etwas verhalten, aber nach und nach füllt sich der Platz mit Besuchern.

Dass Wein einem bei zu heißen Temperaturen nicht ganz so leicht über den Gaumen gehen kann, weiß Organisator Sebastian Manstein vom Team EventLese. „Wir empfehlen da wirklich eine schöne Schorle“, sagt er lachend. Dem widerspricht Margarete Pierrwitz von der Weinkellerei H.C. Euling aus Peine: „Das ist Geschmackssache.“ Sie selbst trinke den Wein gern mit einer Flasche Wasser extra. Empfehlen kann sie einen Sauvignon Blanc aus der Pfalz. Der Wein, der auch dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama serviert worden sein soll, als er die Bundesrepublik besuchte.

Corinna Möller von „Le Sommelier“ empfiehlt einen Rosé aus der Provence. Quelle: Alina Stillahn

Weißwein passt gut zum Wetter

Der Empfehlung sind auch Karin Werner und Kristina Ibsch nachgekommen. Der Wein schmeckt ihnen und schnell wird man auch ein wenig nostalgisch. „Wir denken zurück an Obama, diesen wunderbaren Obama,“sagt Ibsch. Wieder im Hier und Jetzt angekommen wird schnell klar, fruchtiger Weißwein und Rosé sind bei diesen Temperaturen die Favoriten – oder auch ein kühles Bier. Frank aus Leipzig probiert ein Burgwedel Bier und findet es gut. Seine Frau Heike plant schon weiter, sie möchte später noch einen Rosé trinken.

Wer es lieber alkoholfrei mag, ist beim Coffee-Bike gut aufgehoben. Dort gibt es bei Inhaber Stefan Gehlhorn auch kalte Kaffeespezialitäten zu trinken. Eine weitere Besonderheit des zum ersten Mal auf der Wein-Meile vertretenen Bikes: „Alle unsere Produkte sind biologisch abbaubar“ – vom Strohhalm bis zum Becher. Ohne Alkohol, dafür mit Wasser und Traubensaft kommt auch Burgwedels Bürgermeister Axel Düker aus. Wein trinke er auch ganz gerne, aber er fahre später noch zum Schützenfest nach Engensen. „Don’t drink and drive“, mahnt er lächelnd.

Axel, Magret und Werner Gock lassen sich einen Bachus schmecken. Quelle: Alina Stillahn

Nicht nur der Wein sorgt für gute Stimmung

Die Weinliebhaber Helga und Werner Röhr tingeln hingegen gern mit ihren Freunden von Weinfest zu Weinfest – und sind früh dran. Letztes Jahr sei es brechend voll gewesen, deswegen seien sie schon früh gekommen. Auf das Wiedersehen stoßen sie erst einmal mit Rosé an. Einen Rosé aus Frankreich empfiehlt auch Corinna Möller, Filialleiterin beim Le Sommelier, gleich an der Von-Alten-Straße. „Der ist einfach Provence, so leicht und frisch,“ schwärmt sie.

Wie ein Sommer in der Provence fühlt es sich auch in der Großburgwedeler Innenstadt an. Doch bei den warmen Temperaturen sorgt nicht nur der Wein für gute Stimmung. Veranstalter Manstein freut sich auch auf die musikalische Unterhaltung. Am Freitag traten bereits Johnny & Danny mit einem Mix aus Jazz, Soul und Klassik auf. Für die musikalische Unterhaltung am Sonnabend wird, wie schon im letzte Jahr, Bianca El-Mabrouk ab 20 Uhr sorgen. Frühe Besucher dürfen sich auf den Seifenblasen-Artisten „Roger macht blau“ aus Hannover freuen. Am Sonnabend ist das Weinfest von 16 bis 24 Uhr geöffnet.

Von Alina Stillahn