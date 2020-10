Großburgwedel

Böse Überraschung für den Besitzer eines BMW X5 in Großburgwedel: Als er am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr zu dem Parkplatz am Rahdener Weg zurückkehrte, an dem er wenige Stunden zuvor seinen schwarzen SUV abgestellt hatte, war dieser verschwunden.

Der Wagen wurde gegen 1.30 Uhr in der Nacht vor einem Wohnhaus geparkt. Die Polizei gibt in ihrem Bericht den Wert des Fahrzeugs mit 30.000 Euro an und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, ihre Beobachtungen telefonisch unter der Rufnummer (0 51 39) 99 10 im Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer