Großburgwedel

28 osteuropäisch klingende Namen auf dem Mahnmal aus dem Jahr 2012. 28 Stolpersteine mit Geburts- und Todesdaten, die alle nur eine kurze Lebensspanne beschreiben, an der Straße Im Mitteldorf. Mehr als 50 Seiten widmet der im städtischen Auftrag aufwendig recherchierte und 2019 veröffentlichte Band „Geraubte Leben“ dem qualvollen Hungertod der 28 Babys polnischer und sowjetischer Zwangsarbeiterinnen in einer „Ausländerkinder-Pflegestätte“ mitten in Großburgwedel im letzten Herbst und Winter des Zweiten Weltkriegs.

Dass Bürgermeister Axel Düker dieses Verbrechen in einer öffentlichen Erklärung als „ Mord durch Menschenhand“ brandmarkt, verlangt der Laatzener Joachim Gottschalk seit einem Jahr – vergebens, obwohl er seiner Forderung schon mit einer Untätigkeitsklage Nachdruck zu verleihen versuchte. Von Gottschalk initiierte staatsanwaltschaftliche Mordermittlungen gegen fünf Burgwedeler unter dem Verdacht, für das Sterben der Säuglinge vor mehr als 75 Jahren mitverantwortlich oder Mitwissende zu sein, hat die Staatsanwaltschaft Hannover jetzt eingestellt.

Stolpersteine und Mahnmal

Mehr als sechs Jahrzehnte schien das Verhungernlassen der Kinder aus dem Gedächtnis der Großburgwedeler getilgt, obwohl der Tatort doch direkt hinter der Petrikirche lag. Die Kreisbauernschaft hatte die Säuglinge, die ihren zur Arbeit zwangsverpflichteten Müttern weggenommen worden waren, im damaligen Bergmannschen Hof konzentriert, wo sie nur wenige Wochen oder Monate überlebten. Erst Recherchen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge brachten dieses traurigste Kapitel der Stadtgeschichte im Jahr 2008 wieder ans Licht, als um die richtige Gestaltung eines neuen Mahnmals für NS-Opfer und Soldaten gerungen wurde.

Hier starben die 28 Babys: Der Bergmannsche Hof direkt neben der Kirche St. Petri in Großburgwedel. Er wurde in den Fünfzigerjahren abgerissen. Quelle: Sammlung Veth

Wer heute in Großburgwedel Spuren der toten Babys sucht, findet im öffentlichen Raum folgende schriftliche Erklärungen: Die Kinder seien „an Unterernährung und mangelnder Versorgung“ gestorben, heißt es auf dem Mahnmal. Und für die erst im vergangenen Jahr verlegten Stolpersteine wählte der Künstler Gunter Demnig die Formulierung: „Ehemalige Hofstelle. Hier lebten und starben 28 Kinder – in Gefangenschaft geboren, von ihren Müttern isoliert – mangelhaft ernährt oder nicht versorgt.“ Von „ Mord“ kein Wort.

Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller (links) und Bürgermeister Axel Düker legen Rosen an den 28 Stolpersteinen für die verhungerten Babys nieder. Quelle: Sandra Köhler

Nur eine formale Antwort

Als im Oktober 2019 in einem HAZ-Artikel ebenfalls von „verhungern“ die Rede war, forderte Gottschalk Düker zu einer „öffentlichen Gegendarstellung“ auf. Es reiche nicht aus, der Babys durch Stolpersteine erinnernd zu gedenken, die Todesursache müsse als Ermordung benannt werden. Wörtlich hieß es im Schreiben an den Bürgermeister weiter: „Die systematische Unterernährung durch das NS-Regime von Personen in (Vernichtungs-)Lagern, um hierdurch Personen zu töten, ist nicht eine Zufallsfolge, sondern zielgerichtete und gewollte Ermordung von hilflosen Personen.“

Joachim und Bernadette Gottschalk haben sich bei den jahrelangen Auseinandersetzungen um das Alt-Laatzener Ehrenmal viele Freunde und Feinde gemacht. Quelle: Michael Zgoll

Joachim Gottschalk und seine Ehefrau Bernadette – zwei ihrer Angehörigen wurden im KZ umgebracht – kämpfen seit Jahren gegen Antisemitismus und sind als streitbare Verfechter eines angemessenen Gedenkens an die NS-Opfer zu einiger Bekanntheit gekommen. Als die Stadt Burgwedel drei Monate lang auf ihr Anschreiben nicht reagierte, erhob Gottschalk eine – zwischenzeitlich erledigte – Untätigkeitsklage.

Nach einem Zwischenbescheid im Frühjahr, in dem auf die starke Beanspruchung durch die Corona-Pandemie verwiesen wurde, bekamen die Gottschalks endlich im August 2020 eine – allerdings nur rein formale – Antwort aus dem Burgwedeler Rathaus. Die Prüfung von Straftatbeständen – die Bewertung als Mord – sei nicht Aufgabe der Kommune, sondern der Strafermittlungsbehörden, teilte Erste Stadträtin Christiane Concilio mit. Was Angelegenheit der Kommune sei, externe Fachpersonen mit der Recherche und Aufarbeitung von Ereignissen in der Geschichte einer örtlichen Gemeinschaft zu beauftragen, habe die Stadt getan – ein Hinweis auf den Rechercheauftrag für die NS-Spurensuche in Buchform.

Das Mahnmal auf dem Friedhof an der Thönser Straße erinnert an den grausamen Tod der 28 Kinder von polnischen und sowjetischen Zwangsarbeiterinnen in Großburgwedel. Quelle: Martin Lauber

NS-Spurensucher: „Systematischer Massenmord“

Beschwichtigt haben diese Auskünfte den Beschwerdeführer nicht. Ein Jahr nach seinem ersten Vorstoß hat der Laatzener nun in einem Schreiben an alle Ratsmitglieder seine Aufforderung an Burgwedels Bürgermeister erneuert. Dieser solle „das Täterverhalten“ bewerten. Und „Hiesigerseits sollte von Ihnen die Bewertung , Mord‘ vorgenommen werden.“

Düker erklärte auf Anfrage, dass er inhaltlich durchaus auf einer Linie mit Gottschalk liege. Doch könne dieser weder von ihm erwarten, „dass ich Mordermittlungen anstelle, noch muss ich mir mein Geschichtsverständnis erklären oder Formulierungen vorgeben lassen“, so der studierte Historiker mit Magisterabschluss. Nach einem Entgegenkommen klingt das nicht. Concilio bedauert, dass ihre Antwort an die Laatzener so formaljuristisch daherkomme. „Aber rechtlich gibt es keine Manövriermasse für die Stadt und den Rat.“

Autoren sprechen von Mord

Aus Sicht von Jürgen Zimmer, Mitautor des Bandes „Geraubte Leben“, hätte die Verwaltung als Reaktion auf Gottschalks nachvollziehbares Anliegen nur auf eben jenes von der Stadt Burgwedel initiierte und finanziell ermöglichte Buch verweisen müssen, so der freie Publizist. Dort steht auf Seite 131 unzweideutig, was auszusprechen die Gottschalks für unbedingt geboten halten: „Es ist anzunehmen, dass die Kinder in Großburgwedel, wie andernorts auch, dem systematischen und absichtlichen Aushungern und der Vernachlässigung bis zum Tode ausgesetzt waren. Das Sterben der Kinder von osteuropäischen Zwangsarbeiterinnen in der letzten Kriegsphase stellte einen systematischen Massenmord dar.“

Von Martin Lauber