Großburgwedel

Das zweite Konzert der Reihe Kultureller Herbst der Stadt Burgwedel war eine reine Familiensache – zumindest was die Akteure betraf. Mutter Christiane Rieger-Séférian begleitete am Klavier den singenden Rest der Familie, ihren Mann Jean-Claude und Tochter Marie-Helene. „Un homme et une femme“ – ein Mann und eine Frau, – betitelte die Musikerfamilie aus Münster ihr Programm.

Eigentlich müsste es Un homme et une femme et une fille heißen, wenn damit die Familie Séférian gemeint wäre. Das aber war nicht der Fall. Titelgebend ist ein Klassiker der Nouvelle Vague, der neuen Welle, im französischen Film der Sechzigerjahre und das darin vorkommende Chanson von Francis Lai, dessen „Mein Herz schlägt daba daba dab“ jedem Liebhaber dieser Musikrichtung das Herz aufgehen lässt.

Jean-Claude Séférian und seine Tochter badeten quasi das Publikum in bekannten Filmen und deren Musik. „Le Tourbillon De La Vie“ („Der Wirbel des Lebens“) aus dem Film „Jules et Jim“, gesungen von Jeanne Moreau oder „Der Regenschirm von Cherbourg“ von Michel Legrand, im Film gesungen von Catherine Deneuve, „Sinner Man“, ein traditionelle Negrospiritual aus dem Film „Die Affäre Thomas Crown“ – sie und weitere Filmmusiken wurden von Vater und Tochter überzeugend herausfordernd, herzerweichend oder traurig vorgetragen, wobei Marie Séférian mit ihrer jazzerprobten Stimme besonders beeindruckte. Das überwiegend fachkundige Publikum honorierte die Vorträge der Familie Séférian mit inbrünstigem Applaus.

Künstler geben Familiengeheimnisse preis

Es war für die Zuhörer sicherlich ein Vorteil, die entsprechenden Filme gesehen und die benannten Originalinterpreten gehört zu haben, aber auch für diejenigen, die die Lieder erstmals hörten, waren die lebendigen Interpretationen von Jean-Claude und Marie-Helene ein wahrer Hörgenuss. Letztere mochte übrigens ihren zweiten Vornamen als Kind gar nicht. Sie hätte immer eine „Birne Helene“ vor Augen gehabt, verriet sie dem Publikum. Auch ihr Vater gab ein Familiengeheimnis preis: Der Grund, weshalb die Familie Séférian überhaupt zu Stande kam, war, wie könnte es anders sein, ein Chanson. „Les feuilles mortes, das trockene Laub,“ das seine Mutter sang, woraufhin sich sein Vater unsterblich in sie verliebte, und die beiden zwei Wochen später heirateten. Natürlich sang er es dann auch, genau wie sein Lieblingslied „La Mére“, ein Chanson aus dem Jahr 1943 von Charles Trenet.

Ungenutzte Plätze sind ärgerlich

Dass am Mittwochabend nur 19 Besucher das Konzert erleben konnten, ist jammerschade, denn es standen 24 Plätze zur Verfügung – vier mehr als beim ersten Konzert der Reihe Kultureller Herbst. Fünf Karteninhaber waren nicht gekommen. Dass die Stadt überhaupt den Aufwand betreibt, Veranstaltungen unter erschwerten Corona-Bedingungen zu organisieren, ist höchst lobenswert.

„Wir stehen jedes Mal vor neuen Herausforderungen“, stellte die Kulturbeauftragte Elke Schmitzdorff-Listing, fest. „Die Rahmenbedingungen ändern sich kurzfristig, oder die Vorgaben der Region, da müssen wir reagieren.“ Dass fünf der begehrten Plätze, die stets innerhalb zehn bis fünfzehn Minuten verkauft sind, nicht besetzt werden, ist ärgerlich. Das sieht auch Schmitzdorff-Listing so und will bereits beim nächsten Konzert am 21. Oktober eine praktikable Lösung anbieten, damit die wenigen Plätze optimal genutzt werden.

Von Jürgen Zimmer