Großburgwedel

Das hätte fatale Folgen haben können: Ein 13-Jähriger hat am Freitagmittag von der Autobahnbrücke am Kraunskamp in Großburgwedel einen Ast auf die Autobahn 7 geworfen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hätten Autofahrer das Kind gegen 12.30 Uhr dabei beobachtet und sofort das Kommissariat alarmiert. Die Polizisten konnten den 13-Jährigen noch auf der Autobahnbrücke antreffen. Der Junge wurde seinen Eltern übergeben.

Es handelt sich dabei um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ähnliche Vorfälle hatten in der Vergangenheit schon für tragische Unfälle auf Autobahnen gesorgt. In diesem Fall ging es glimpflich aus: Es entstand kein Sachschaden, teilt die Polizei mit. Mit 13 Jahren gilt der Junge aber eh noch nicht als strafmündig. Das Jugendstrafrecht greift erst ab 14 Jahren.

Von Carina Bahl