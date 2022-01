Großburgwedel

Erst seit wenigen Tagen ist seine Mauerecke am Durchgang zum Penny-Markt verwaist. Und doch wird er schon von vielen vermisst – der freundliche alte Herr mit dem vollen weißen Haar, der dort seit 2008 fast täglich Audienz gehalten hat. Wo ist er denn, der „Blumen-Klaus“? Großburgwedels wohl öffentlichste Persönlichkeit wird auf ihren Posten an der Von-Alten-Straße nicht mehr zurückkehren. Klaus Krüger ist am 30. Dezember 82-jährig in einem hannoverschen Krankenhaus gestorben.

Mit ihm sei „ein schöner Teil von Großburgwedel von uns gegangen“, sagt Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller bedauernd. Dieser liebe Mensch, mit dem man immer ein gutes Gespräch habe führen können, werde ihm persönlich fehlen. „Mich hat die Nachricht von seinem Tod traurig gemacht.“ Auch Erika Rust, jahrzehntelang Nachbarin von Krüger, weiß, dass mit „Blumen-Klaus“ der Stadt eine ganz besondere Persönlichkeit abhanden gekommen ist. „Immer blieben die Leute bei ihm stehen und haben mit ihm geklönt“, berichtet sie.

Klaus Krüger an seinem angestammten Platz an der Von-Alten-Straße, Passantin Johanna Brunke hat ein Leckerli für seinen Hund Derrick. Quelle: Martin Lauber

Mit allen per Du und immer auf seinem Posten

„Ein schönes Wort am Morgen, und der ganze Tag ist gerettet“: Krügers Motto funktionierte in beide Richtungen. Ohne Gruß und gegenseitiges Zulächeln kam man kaum vorbei an dem Mann auf dem Rollator, der eigentlich mit allen per Du war und nur für eine Mittagspause seinen Posten verließ. Der bereitwillig den Hund in Obhut nahm, wenn Frauchen mal ungestört einkaufen wollte. Und der immer ein Leckerli in der Tasche hatte. Selbst bei Kälte hielt es ihn nicht im Haus. „Es gibt doch Mütze, Schal und Handschuhe.“

„Da fehlt jetzt eine Institution“, sagt Erika Rust. Blumen-Klaus war einfach gut fürs Klima in der Stadt. Das galt nicht erst für die Zeit seines Ruhestands. Bis 2008 hatte der Florist rund 30 Jahre lang an der Von-Alten-Straße, in Sichtweite seines späteren Rollator-Stammplatzes, ein gut gehendes Blumengeschäft geführt. Großzügig sei er schon damals gewesen, erzählen Fortmüller und Rust. Es kam vor, dass der Single Blumen an Kinder verschenkte, damit diese ihren Eltern eine Freude machen konnten. Als engagiertes Artclub-Mitglied erwarb er für die Stadt Burgwedel eine Skulptur, die heute am Amtspark-Eingang an der Bahnhofstraße aufgestellt ist.

Ein Ständchen für Blumen-Klaus (vorn): Der Jubilar feierte seinen 80. Geburtstag auf der Von-Alten-Straße. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

Was sie an ihrem freundlichen Mitbürger hatten, das war nicht nur den Anwohnern der Von-Alten-Straße durchaus bewusst. Zu seinem achtzigsten Geburtstag im Sommer 2019 ließen zahlreiche Großburgwedeler ihren Blumen-Klaus mit einem Ständchen hochleben und bescherten dem Jubilar ein großes Geburtstagsfest. Fortmüller erinnert sich, wie gerührt Krüger über die große Zahl der Gratulanten gewesen war.

Von Martin Lauber