Großburgwedel/Kleinburgwedel

Burgwedels Gewerbelandschaft wird sich in den nächsten Monaten und Jahren stark verändern. Viele Firmen wollen sich in den neuen Gewerbegebieten in Großburgwedel und Kleinburgwedel ansiedeln. Jetzt sind die ersten Details klar.

Neben Rossmann und Fiege: Fünf Firmen werden sich ansiedeln

Holzpfosten sind die ersten Vorboten der neuen Unternehmen, die sich auf dem weitläufigen Areal zwischen Autobahn und Bahnlinie, Landesstraße 381 und Gewerbegebiet Isernhagen H.B. ansiedeln werden. Mit der Vermessung des neuen Gewerbegebietes VIII haben sie allerdings nichts zu tun. „Die Grundstücke sind schon vermessen“, sagt Burgwedels Bürgermeister Axel Düker. Auch die Kampfmittelbeseitigung war schon aktiv: Die großen Verdachtspunkte, die sich aus Luftbildern ergeben haben und an denen größere Blindgänger im Boden stecken könnten, sind abgesucht. Jetzt haben die Fachleute mit eben jenen Holzpfosten die Stellen zur feineren Suche markiert, um auch kleine Stabbomben und andere Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs nicht zu übersehen. „Wir lassen das ganze Gebiet auf Kampfmittel sondieren“, sagt der Bürgermeister.

Ihr neues Gewerbegebiet VIII hat die Stadt Burgwedel auf großflächiges Gewerbe zugeschnitten, auch die Nachbarn Rossmann und Fiege belegen dort große Grundstücke. Nach aktuellem Verhandlungsstand werden sich fünf Firmen neu ansiedeln. „Drei Kaufverträge sind abgeschlossen, zwei weitere in Verhandlungen“, sagt Düker auf Anfrage. Der Verwaltungsausschuss des Rates hatte die Verwaltung vorab bemächtigt, in Verhandlungen mit diesen Interessenten zu treten.

Direkt neben dem Logistiker Fiege (links) und der Rossmann-Zentrale (rechts) entsteht das neue Gewerbegebiet Großburgwedel VIII. Quelle: Frank Walter

Stadt rechnet mit 400 neuen Arbeitsplätzen

Die Namen der Unternehmen darf Düker noch nicht nennen – die Firmen wollen selbst bestimmen, wann sie mit ihrer Ansiedlung an die Öffentlichkeit treten. Allerdings gibt die Stadt zumindest die Tätigkeitsfelder auf Nachfrage bekannt. „Die Firmen kommen aus den Branchen Handel/Logistik, Technologie, verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen“, heißt es dazu. Die Unternehmen stammten aus Hannover und Hamburg, aus Lehrte und aus Großburgwedel.

Das Gewerbegebiet um Fiege und Rossmann wird mit ihnen kräftig wachsen, und das betrifft auch die Zahl der Beschäftigten. Die Stadt geht für den Zeitraum bis 2023 davon aus, dass die Zahl der Arbeitsplätze im Großburgwedeler Gewerbegebiet westlich der Autobahn um etwa 400 zulegen wird. Schon jetzt beschäftigt allein die Firma Rossmann am Standort Burgwedel fast 2200 Mitarbeiter, die allermeisten davon in der Zentrale an der L381.

Wann nebenan im neuen Gewerbegebiet VIII die ersten Bagger anrücken werden, das ist aktuell noch offen. „Zurzeit ist kein konkreter Baustart bekannt“, heißt es aus dem Rathaus. Haben sich dann alle fünf Unternehmen angesiedelt, dann wird sich auch zeigen, ob so viel Verkehr zusätzlich durch Isernhagen H.B. fahren wird, wie dies befürchtet wird. Garantieren kann Burgwedels Bürgermeister nicht dafür, dass alle Last- und Lieferwagen direkt zur Autobahn fahren. „Aber allen fünf Unternehmen war der Autobahnanschluss wichtig“, betont Axel Düker.

Etwa zehn Betriebe ziehen nach Kleinburgwedel

Nicht vor allem aus anderen Kommunen, sondern ganz überwiegend aus Burgwedel stammen die Firmen, die sich im kleinteiligeren Gewerbegebiet Kleinburgwedel III nördlich der Wallstraße ansiedeln wollen. Sie sind in den Branchen Technologie, Handwerk und Dienstleistungen tätig. Wie viele Unternehmen letztlich bei der Flächenvergabe zum Zuge kommen werden, ist noch nicht ganz klar. Die Stadt hat ihre Flächenankäufe von den bisherigen Grundbesitzern noch nicht abgeschlossen. Außerdem hänge dies vom genauen Flächenbedarf der Unternehmen ab, so der Bürgermeister. „Schätzungsweise werden es insgesamt circa zehn Betriebe.“ Dabei habe die Stadt für den ersten Bauabschnitt mehr Bewerbungen erhalten als Platz vorhanden sei.

Das Gewerbegebiet nördlich der Wallstraße in Kleinburgwedel soll kräftig wachsen. Quelle: Frank Walter

Jetzt ist es dem Verwaltungsausschuss vorbehalten zu entscheiden, wer zum Zuge kommen soll. Anschließend will die Stadt die Kaufverträge abschließen. Zum Termin des Baustarts der ersten Firmen kann die Stadt noch nichts sagen, da der Bebauungsplan noch nicht rechtsgültig ist. Ist diese Hürde geschafft, ist es an den Firmen, ihre Bauanträge zu stellen.

Mit dem neuen Gewerbegebiet III wächst die Bedeutung des Gewerbestandorts Kleinburgwedel kräftig. „Nach den Angaben der Bewerber werden circa 160 bis 180 neue Arbeitsplätze entstehen“, teilt die Stadt mit. Der zu erwartende Autoverkehr werde größtenteils über die nahe Würmsee-Kreuzung laufen. Von dort sind es nur rund vier Kilometer bis zum Autobahnanschluss in Großburgwedel. Laut der städtischen Wirtschaftsförderin Anja Hansch will sich die Stadt zudem um Verbesserungen im öffentlichen Personennahverkehr bemühen. Auch die Betriebe selbst könnten dies mit lenken, „indem viele Jobtickets verkauft werden und die Regiobus dem Bedarf dann nachkommen muss, so wie es beim Gewerbegebiet um Fiege und Rossmann der Fall war“, so Hansch.

Von Frank Walter