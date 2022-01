Großburgwedel/Kleinburgwedel

Aus der geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrten in Kleinburgwedel und Großburgwedel wird so schnell nichts. Eigentlich hatte die Region Hannover beide Baumaßnahmen auf ihrer Prioritätenliste weit vorne und wollte diese gemeinsam mit der Stadt Burgwedel schon in diesem Jahr angehen. Laut Regionssprecher Klaus Abelmann verschiebt sich aber der Beginn beider Sanierungen, soweit aktuell abzusehen ist, mindestens ins Jahr 2023.

Klage gegen Planung in Kleinburgwedel

In Kleinburgwedel wollen Region und Stadt die K119 nicht nur samt Regenwasserkanal sanieren, sondern auch für Radfahrer optimieren. Zusätzlich sollen die Bushaltestellen barrierefrei werden. Doch die Planungen führte bereits bei ihrer Vorstellung zu harscher Kritik. Der geplante Umbau der Kreuzung Wall-, Raden- und Großburgwedeler Straße zu einem Minikreisel stieß nicht nur bei Landwirten auf Unverständnis.

Da gegen den Planfeststellungbeschluss der Region inzwischen Klage eingereicht wurde, verzögere sich der voraussichtlich 3,8 Millionen Euro teure Bau Regionssprecher Abelmann zufolge auf unbestimmte Zeit: „Wir rechnen nicht mit einem Baubeginn vor Januar 2023.“

Verzögerung auch in Großburgwedel

Auch beim Ausbau der Fuhrberger Straße in Großburgwedel steht mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger im Fokus: Deshalb sollen laut der verantwortlichen Planer sowohl die Kreuzung Fuhrberger Straße/Kleinburgwedeler Straße als auch die Kreuzung Fuhrberger Straße/Hannoversche Straße in Kreisverkehre umgestaltet werden. An letzterer wird auch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr beteiligt. Da sich in diesem Fall aber die Beantragung der Fördermittel verzögert, ist der Beginn dieser voraussichtlich 4,3 Millionen Euro teuren Baumaßnahme aktuell ebenfalls auf 2023 verschoben, wie die Region mitteilt.

Von Sandra Köhler