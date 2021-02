Großburgwedel

Jürgen von Heiden zeigt auf die große brachliegende Fläche an der Straße Eiermarkt. „Ich wohne seit mehr als 25 Jahren in Burgwedel. Und seit ich denken kann, sieht das hier so aus.“ Das insgesamt rund 10.000 Quadratmeter große Grundstück werde derzeit lediglich als Hundeauslauffläche genutzt, meint von Heidens Geschäftspartner Andreas Witte. „Wir hatten aber auch schon mal Schafe dort“, erinnert er sich. Die beiden Geschäftsführer der vHW-Projektentwicklung in Wettmar wollen das in Zukunft jedoch ändern und damit grundlegend in das Bild des Stadtteils eingreifen und Wohnraum schaffen, der dringend gesucht wird.

Bebauungsplan für Vorhaben geändert

Die Fläche haben die beiden vor etwa zweieinhalb Jahren erworben. Im Anschluss gab es viele Gespräche mit Politik und Verwaltung, in denen thematisiert wurde, was in Großburgwedel fehlt, was dort errichtet werden könnte, erzählen von Heiden und Witte. „Damals hatte der Bebauungsplan nur wenig zugelassen“, erinnert sich Witte. Das ist längst geändert, nun darf auch nachverdichtet werden. Im zweiten oder dritten Quartal 2021 möchten die beiden die Baugenehmigung beantragen. Wann mit dem Bau begonnen werden kann, stehe noch in den Sternen. „Das können wir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht sagen.“

Das rund 10.000 Quadratmeter große Grundstück an der Straße Eiermarkt soll bebaut werden. Quelle: Janna Silinger

26 Wohnungen für alle Generationen geplant

Auch was die Bebauung selbst betrifft, gibt es bisher nur einen groben Plan. Dieser sieht vor, im vorderen Teil vier zweieinhalbgeschossige Gebäude zu errichten, mit zweimal je acht und zweimal je fünf Wohnungen. Diese sollen alle über einen Fahrstuhl erreichbar und seniorenfreundlich sein. Die 26 Mietobjekte, die laut Plan zwischen 65 und 140 Quadratmeter umfassen, eignen sich besonders für ältere Leute, die vielleicht ihr Eigenheim verkaufen möchten, weil es ihnen zu groß geworden ist, meinen die beiden Investoren.

Im Grunde betonen sie aber, dass sie sich für das gesamte Projekt sowohl ältere als aus jüngere Mieter, Familien, Paare und Alleinstehende wünschen. Eine bunte Mischung eben. Im hinteren Teil der Brachfläche sollen nach dem aktuellen Stand der Dinge zwei Gebäudekomplexe mit jeweils zwei Reihenendhäusern und einem Mittelhaus entstehen. Sechs weitere Wohneinheiten also.

Wohneinheiten sollen sich in die Umgebung eingliedern

Im hinteren Bereich macht das Grundstück noch einen Knick, auch für diese Fläche haben die beiden etwas geplant: „Dort wollen wir noch vier Doppelhaushälften, also zwei Doppelhäuser und drei Einfamilienhäuser bauen lassen.“ Alle Wohneinheiten sollen über einen Privatweg am östlichen Grundstücksrand erreichbar sein.

Die zukünftigen Bauwerke sollen sich in die umliegende Hofstruktur eingliedern. Vorgesehen sind rote Dächer und rote Verblendungen. Quelle: Janna Silinger

Preise können und wollen Witte und von Heiden noch nicht nennen. Da noch nichts final feststehe, halten sie sich damit lieber zurück. „Sobald das fix ist, werden wir es aber öffentlich machen.“ Wichtig zu betonen ist den beiden jedoch, dass sie beim Stil der Häuser unbedingt darauf achten möchten, dass diese sich in die umliegende Hofstruktur eingliedern. Rotes Dach, rote Verblender. Und das kommt gut an, schätzen Witte und von Heiden. „Zumindest das, was wir schon über den Buschfunk gehört haben, ist sehr positiv“, sagt von Heiden zufrieden.

Von Janna Silinger