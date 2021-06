Hannover

Das Zurschaustellen seines ausufernden Lebensstils auf Onlineplattformen ist einem 34-jährigen mutmaßlichen Einbrecher aus Großburgwedel jetzt zum Verhängnis geworden. Er stand im Jahr 2016 im Verdacht, zwei Tresore aus einem Mehrfamilienhaus entwendet und dabei Schmuck und einen sechsstelligen Bargeldbetrag erbeutet zu haben. Überführen konnte die Polizei den Verdächtigen nicht, die Ermittlungen wurden eingestellt.

Luxusurlaub in Dubai

Die Beamten wurden allerdings erneut auf den ehemaligen Angestellten der betroffenen Familie aufmerksam, weil dieser im Internet unter anderem Fotos von einer Luxusreise nach Dubai gepostet hatte. Die Polizisten überprüften die Vermögensverhältnisse des 34-Jährigen und stellten fest, dass die Einkünfte des Selbstständigen nicht zu dessen Lebensstil passten. So geriet der Mann erneut ins Visier der Ermittler. Die Strafverfolger verdächtigen den 34-Jährigen erneut des Einbruchdiebstahls.

Schmuck und BMW X5 sichergestellt

Am Mittwoch durchsuchten die Beamten dannn drei Immobilien und ein Schließfach des mutmaßlichen Einbrechers in Hannover, Garbsen und Bremerhaven. Dabei stellten sie einige Gegenstände sicher. Sie beschlagnahmten unter anderem Schmuck, einen BMW X5, diverse Handys und eine Schusswaffe, die zufällig bei den Durchsuchungen entdeckt wurde. Alle sichergestellten Gegenstände werden jetzt ausgewertet. Noch ist unklar, ob die Beweise gegen den 34-Jährigen dieses Mal ausreichen, um ihn anzuklagen. Sollte er als mutmaßlicher Täter in Frage kommen, geht auch die Suche nach den Komplizen des Mannes weiter. Denn bereits 2016 stand fest, dass der Verdächtige die beiden Tresore unmöglich allein aus dem Haus hatte transportieren können.

Von Tobias Morchner