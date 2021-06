Großburgwedel

Dieser Kreuzungsbereich ist das Haupteinfallstor zur Stadt Burgwedel: Zehntausende Autofahrer von der Autobahn 7 oder der Landesstraße 381 passieren ihn jede Woche, um ins Stadtzentrum oder auf den Parkplatz des Ikea-Einrichtungshauses zu gelangen. An einer anderen Ecke verkauft ein Reiseunternehmen Kreuzfahrten, gleich gegenüber erhebt sich mit mächtiger Kulisse das Hotel Kokenhof. Angesichts dieser Toplage muss es verwundern, dass das Grundstück direkt neben der Autobahnabfahrt und gegenüber der Ikea-Ausfahrt seit Jahren im Dornröschenschlaf versunken ist. Doch nun bahnt sich offenbar eine neue Nutzung an für das Grundstück des ehemaligen Autohauses.

2017 verabschiedete sich VW weitgehend vom Standort

Fast vier Jahre ist es nun her, dass sich das VW-Autohaus Burgwedel von der Adresse an der Ecke Isernhägener Straße/Kokenhorststraße weitgehend verabschiedet hatte. Als Grund dafür hatte VW Standortnachteile angeführt. Große Banner verwiesen Kunden künftig auf die beiden Autohäuser von Volkswagen Automobile Hannover in Langenhagen und Lehrte. Nur das Teilelager und die Waschstraße blieben in Großburgwedel erhalten.

„Wir sind umgezogen“: 2017 hatte sich VW von den Kunden in Großburgwedel verabschiedet. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Fragt man Burgwedels Bürgermeister Axel Düker heute nach der Gewerbefläche, so bekommt man zu hören, dass er sich dort „wahrlich Schöneres vorstellen“ könne als einen weitgehenden Leerstand. Von Standortnachteilen ist bei ihm keine Rede, ganz im Gegenteil: „Das ist eine Eins-a-Lage.“ Und das kann das Stadtoberhaupt auch belegen. Es habe schon „ganz viele Anfragen“ von Interessenten gegeben, sagt Düker und zählt exemplarisch mögliche Nachnutzungen als Supermarkt, Baumarkt oder Fitnesscenter auf. „All das ist schon angefragt worden.“

Doch selbst aktiv werden kann die Stadt nicht. „Und bei einer privaten Fläche muss man Geduld haben“, sagt Düker. Deshalb reiche man Anfragen zwar weiter und sei mit den Eigentümern im Gespräch, mache aber als Stadt keinen Druck.

Stietenroth: „Die Wahrnehmung wäre dort groß“

Die Eigentümer, das sind die Brüder Frank und Ralf Stietenroth. Diese hatten das VW-Autohaus bis 2012 selbst betrieben, seitdem konzentrieren sie sich auf ihren Standort in Uetze. Der Mietvertrag mit Volkswagen Automobile Hannover (VAH) über die Gewerbefläche in Großburgwedel endet im nächsten Jahr.

Bis auf die Waschanlage und das Teilelager ist das Grundstück seit 2017 ungenutzt. Quelle: Frank Walter

„Die Liste ließe sich fortsetzen“, sagt Ralf Stietenroth mit Blick auf die Interessenten, die Bürgermeister Düker exemplarisch nennt. Wenn man dann aber über Preise spreche, bekomme man keine Antwort mehr. Auch er spricht von einer Toplage – „gegenüber von Ikea, direkt an der Autobahn“. Allein mit Lebensmittelhändlern habe es mehrere Gespräche gegeben. „Für die zählen Augenkontakte, und die Wahrnehmung wäre dort groß.“ Zwischendurch habe es auch Überlegungen gegeben, den Flachbau um eine Etage zu erweitern. „Aber Büroraum ist wegen des Trends zum Homeoffice nicht mehr gefragt.“ Eine neue Nutzung als Autohaus hält Ralf Stietenroth ebenfalls für unwahrscheinlich, dazu habe es auch keine Gespräche gegeben. Der Autovertrieb mit Filialen vor Ort ist aus seiner Sicht „eher ein Auslaufmodell“.

Eigentümer brauchen für die Nachnutzung die Stadt im Boot

Dennoch biegt das Brüderpaar bei seinen Überlegungen nun nach eigener Einschätzung auf die Zielgerade. „Wir führen Gespräche mit mehreren Interessenten, eines ist sehr konkret“, verrät Ralf Stietenroth. Eine Branche oder gar einen Namen will er sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht entlocken lassen, aber eine Zeitschiene: In den nächsten sechs oder acht Wochen sollten sich die Überlegungen entwickelt haben. Dabei müssen die Brüder auch die Stadt mit ins Boot holen, denn aktuell gebe es laut Ralf Stietenroth eine Betriebsgenehmigung nur für ein Autohaus. Um das zu ändern, „brauchen wir die Stadt“. Andere Vorgaben beispielsweise zur Parkplatzsituation hingegen würden für das neue Vorhaben passen. Auch deshalb ist Ralf Stietenroth „sehr optimistisch“, dass es nach dem Ende des Mietvertrags mit VAH im nächsten Jahr nahtlos weitergehe.

Auch das Parkhaus an der Kokenhorststraße gehört dem Brüderpaar Stietenroth. Quelle: Frank Walter

Was ihre weiteren Immobilien an der Kokenhorststraße angeht, sehen die Stietenroths keinen Grund zur Eile. Das Parkhaus neben McDonald’s ist bis 2022 noch an VW vermietet, eine Verlängerung aus Sicht der Brüder jedoch nicht ausgeschlossen. Und der Mietvertrag mit der VW-Tochter Audi über deren ehemaliges Autohaus an der Kokenhorststraße 6 gilt sogar noch bis 2024.

Von Frank Walter