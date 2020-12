Burgwedel

Seit Sonntag, 13. Dezember, gilt der neue Fahrplan für den Großraumverkehr Hannover (GVH). Das betrifft auch die Fahrten des Metronoms, der auf seinem Weg von Hannover nach Uelzen eigentlich stündlich um drei Minuten vor jeder vollen Stunde am Bahnhof Großburgwedel hält. In die andere Richtung stoppt er stets eine Minute später in Großburgwedel.

Metronom lässt Bahnhof Großburgwedel um 20 Uhr aus

Mit dem Fahrplanwechsel ändert sich daran kaum etwas – aber bei einer Verbindung sollten die Burgwedeler ab sofort gut aufpassen. Der Metronom, der täglich um 19.40 am Hauptbahnhof Hannover startete und um 19.57 Uhr am Bahnhof Großburgwedel hielt, macht künftig einen Bogen um Burgwedel. Diese Fahrt startet nun bereits um 19.29 Uhr in Hannover – der Metronom fährt auch alle Stationen wie Langenhagen, Isernhagen und Celle an. Nur Großburgwedel spart er aus. Gleiches gilt für den Metronom am Wochenende, der um 13.09 Uhr in Hannover startet und eigentlich um 13.26 Uhr in Großburgwedel ankommen würde – auch dieser lässt den Burgwedeler Bahnhof als Haltestelle ab sofort aus.

Metronom : Fernverkehr hat Vorrang – Trassenkonflikt ungeklärt

Dass Burgwedel bei diesen Fahrten nun umfahren wird, ärgert nach eigener Aussage auch die Metronom Eisenbahngesellschaft. Grund dafür sei ein sogenannter Trassenkonflikt. „In dieser Zeit und auf dieser Strecke hat ein anderes Unternehmen aus dem Fernverkehr eine Trasse angemeldet und besetzt die für uns eigentlich notwendigen Gleise“, erklärt es Metronom-Sprecher Björn Pamperin. Und der Fernverkehr habe immer Vorrang.

„Trotz intensiver Bemühungen seit April waren bisher weder das Fernverkehrsunternehmen noch DB Netz bereit oder in der Lage, diesen Konflikt zu lösen.“ Man könne letztlich nur weiter darauf drängen, das Problem zu lösen, sei aber leider von Entscheidungen an anderer Stelle abhängig. Bis dahin hält der Metronom zu diesen Zeiten in Großburgwedel nicht.

Dass der Fernverkehr an dieser Stelle Vorrang hat, bringt den Burgwedelern wenig – denn auch der ICE rauscht durch den Bahnhof Großburgwedel nur durch. Das war aber auch vor dem Fahrplanwechsel schon so.

Von Carina Bahl