Großburgwedel

Derzeit erregt besonders ein Bauprojekt die Gemüter in Großburgwedel. Auf der ehemaligen Hanebuthschen Hofstelle an der Thönser Straße sollen drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Dagegen formiert sich jedoch Widerstand. Vor allem Anwohnern aus der angrenzenden Straße Bruchholzwiesen ist das Vorhaben ein Dorn im Auge – sie sammeln Unterschriften gegen die Pläne. Nicht zuletzt, um die Wogen zu glätten, hatte Investor und „Hannover Haus“-Geschäftsführer Andreas-Joachim Hecht am Sonnabend die künftigen Nachbarn zu einer Infoveranstaltung auf das Grundstück eingeladen.

Anwohner der Straße Bruchholzwiesen sorgen sich um Kinder und Bäume

Die Liste der Bedenken gegen das Projekt ist lang: Für einige Anwohner ist es schlicht zu groß geraten. Andere fürchten um die Sicherheit der Kinder während der Bauphase und verwahren sich gegen eine Einschränkung ihrer Lebensqualität wegen Lärm, Staub und einer Verringerung des Parkplatzangebotes. Außerdem sehen sie die großen Eichen am Rande des Grundstücks gefährdet, da für die Errichtung der geplanten Tiefgarage das Grundwasser abgesenkt werden müsse. Auf den Punkt bringt Anwohner Karsten Hoppenstedt die Bedenken seiner Nachbarn. „Die Bruchholzwiesen können nicht in Anspruch genommen werden. Auch nicht in der Bauphase“, betont der ehemalige Burgwedeler Bürgermeister, Landrat und EU-Abgeordnete.

So könnte der Eingangsbereich des Hanebuthhofes an der Thönser Straße aussehen. Diese Visualisierung stammt vom Investor „Hannover Haus“. Quelle: Visualisierung: Hannover Haus

„So ein Bau lässt sich natürlich nicht geräuschlos realisieren. Das mag in 30 Jahren funktionieren, wenn wir Häuser mit einem 3-D-Drucker erstellen können. Aber noch geht das nicht“, sagte „Hannover Haus“-Geschäftsführer Andreas-Joachim Hecht und gab ein Versprechen. „Wir werden behutsam beim Bau vorgehen.“ Gleichzeitig versuchte er, die Bedenken der Anwohner zu entkräften. „Ja, wir planen, das Grundwasser abzusenken. Aber nicht für die gesamte Bauzeit, sondern lediglich für drei Monate. Dann ist die Tiefgarage fertig, und das Wasser muss nicht mehr abgesenkt werden.“

Wohnungen an der Thönser Straße werden barriere- und schwellenfrei

Und das sind die Details des Neubauprojekts: Die Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen sind zwischen 35 und 90 Quadratmeter groß und allesamt barriere- und schwellenfrei. Wärmepumpen sollen helfen, die Energiekosten zu senken. Zudem ist geplant, 80 Prozent des Strombedarfs durch Sonnenkollektoren auf dem Dach abzudecken. Und noch eine Besonderheit soll es geben: Sowohl in einem der Häuser als auch im Garten sind zahlreiche Gemeinschaftsangebote für die Mieter geplant. Außerdem sollen ihnen zwei E-Autos auf Carsharing-Basis zur Verfügung stehen.

So könnte der Innenbereich des Hanebuthhofes an der Thönser Straße aussehen. Diese Visualisierung stammt von dem Investor „Hannover Haus“. Quelle: Hannover Haus

In einem Punkt unterscheidet sich das Vorhaben von vielen anderen Neubauprojekten. An der Thönser Straße sollen keine Eigentumswohnungen entstehen, die dann meistbietend verkauft werden. Geplant ist der Bau von 23 Mietwohnungen. Und „Hannover Haus“ ist auch nicht der alleinige Investor. Die Firma finanziert und vermietet anschließend lediglich sechs Wohnungen, die restlichen bleiben im Besitz der Nachkommen der Familie Hanebuth. Eine Information blieb Hecht bei der Projektpräsentation allerdings schuldig: Mit welchem Mietpreis er kalkuliere, „lässt sich derzeit noch nicht sagen“.

Neubauidee an der Thönser Straße stammt von Wilhelm Hanebuth

Die Idee, auf dem Grundstück an der Thönser Straße Wohnraum zu schaffen, stammt noch von Wilhelm Hanebuth persönlich. „Wir haben in der Familie oft darüber gesprochen“, erzählt Hinrika Martens, eine Enkelin des ehemaligen Großburgwedeler Bürger- und Ortsbrandmeisters. Nach ihm wurde in Großburgwedel der Wilhelm-Hanebuth-Weg benannt. „Meinem Opa war es besonders wichtig, Wohnungen zu schaffen, die barrierefrei sind.“

Und noch einen Vorschlag ihres Großvaters will Martens umsetzen. „Wir wollen eine kleine Brücke für Fußgänger und Radfahrer vom Grundstück, über die Wedel hinweg zu den Bruchholzwiesen errichten. Das war auch so eine Idee von meinem Opa. Früher hat er selber ein Brett über den Bach gelegt, sodass wir von dem Grundstück trockenen Fußes zur Straße gelangen konnten. Das wollen wir auch tun.“

Investor veranschlagt 18 Monate Bauzeit

Dem Baubeginn steht nicht mehr allzu viel im Wege. Das Grundstück ist seit Jahren eine Brachfläche und damit frei. „Der Bauantrag ist von der Region genehmigt. Im Februar wollen wir beginnen“, kündigte Hecht an. Als Bauzeit veranschlagt er einen Zeitraum von 18 Monaten.

Von Thomas Oberdorfer