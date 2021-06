Großburgwedel

Die Herzsportabteilung der Turnerschaft Großburgwedel nimmt am Dienstag, 15. Juni, wieder den Sportbetrieb auf. Trainiert wird zunächst nur in der Grundschule und im Gymnasium zu den üblichen Zeiten dienstags und mittwochs. Sport in der Seniorenbegegnungsstätte ist zurzeit noch nicht wieder möglich.

Dabei ist das Hygienekonzept der TSG einzuhalten: Die Teilnehmer müssen den Blutdruck zu Hause messen und die Werte mitbringen, in Sportbekleidung erscheinen, eine eigene Gymnastikmatte und einen Kugelschreiber dabei haben, ihre Maske bis zum Sportbeginn tragen und die Abstandsregeln einhalten. Es ist kein Corona-Test erforderlich, jedoch erfolgt die Teilnahme auf eigene Verantwortung. Diese Regelungen gelten vorerst bis zu den Sommerferien.

Ab sofort sind auch wieder Aufnahmegespräche nach Anmeldung bei Uwe Schäfer, Telefon (05139) 9831818 (ab 18 Uhr), möglich. Interessierte, die sich zwischenzeitlich bei Uwe Schäfer gemeldet hatten, sollen noch einmal Kontakt zu ihm aufnehmen.

Von Frank Walter