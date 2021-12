Großburgwedel

Burgwedels Weihnachtsmärkte sind wegen Corona abgesagt, dafür wollen aber die GBW-Triker am Sonnabend für etwas weihnachtliche Stimmung sorgen und um 16.30 Uhr auf dem Domfrontplatz Süßigkeiten an die Kinder verteilen. Die Süßigkeiten sponsert die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK), die eigentlich alljährlich den Weihnachtsmarkt organisiert.

Bereits im vergangenen Jahr hätten sie die Aktion als kleinen Hoffnungsschimmer gegen die Corona-Tristesse gestartet, erzählt Heike Gilles von den GBW-Trikern, die sich selbst als Fahrgemeinschaft bezeichnen. Nachdem sie die insgesamt fünf Trikes mit Kränzen und Lichterketten geschmückt haben, geht es laut Gilles in weihnachtlicher Verkleidung um 16 Uhr an der Bissendorfer Straße los. Und für alle Kinder, die am Sonnabend keine Zeit haben, gibt es eine gute Nachricht: Am Montag, 6. Dezember, kommt der Nikolaus erneut um 16.30 Uhr mit Süßigkeiten auf den Domfrontplatz.

Von Alina Stillahn