Großburgwedel

Die Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht auf dem Rossmann-Parkplatz in Großburgwedel an der Isernhägener Straße. Dort hatte ein noch unbekannter Autofahrer am Donnerstag in der Zeit zwischen 7 und 17.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen weißen Audi auf dem Nachbarparkplatz angerempelt und beschädigt.

Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das Auto trug Kratzer und eine Delle auf der linken Fahrzeugseite davon. Die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel geben den entstandenen Schaden mit 200 Euro an und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 51 39) 99 10 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer