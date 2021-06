Großburgwedel

Bei einem Unfall mit einem Hund ist eine Radfahrerin am Dienstagnachmittag mit dem Fahrrad gestürzt. Nun ermittelt die Polizei gegen den Hundehalter wegen Verkehrsunfallflucht.

Laut Polizei wollte die 52 Jahre alte Radfahrerin gegen 17.50 Uhr aus dem Theodor-Storm-Weg in Großburgwedel kommend nach rechts auf den Geh- und Radweg an der Bahnhofstraße abbiegen. Dabei führte sie ihren Hund an der Leine. Ihr entgegen kam ein Hund, der von einem jungen Mann ausgeführt wurde. Der fremde Vierbeiner kam auf die Frau zugerannt und sprang gegen ihr Fahrrad, so die Polizei weiter. Dadurch kam die Frau zu Fall und verletzte sich leicht.

Der junge Mann entfernte sich demnach mit seinem Hund, ohne auf die Ansprache der Frau zu reagieren. Allerdings beobachtete die Gestürzte, wo der Mann hinging. Sie rief die Polizei. Gegenüber den Beamten gab der Mann an, dass er wegen des aggressiven Verhaltens der Hunde weggegangen sei.

Nach Informationen der Polizei gab es unabhängige Zeugen des Vorfalls, unter anderem eine ältere Frau. Sie und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich im Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, zu melden.

Von Frank Walter