Großburgwedel

Bei einem Auffahrunfall mit drei Autos am Donnerstagnachmittag in Großburgwedel sind zwei Autoinsassen verletzt worden, darunter ein Kind.

Wie Polizeisprecher Bernd Klapproth mitteilte, war ein 71 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 15.45 Uhr auf der Straße In der Meineworth in Richtung Stadtmitte unterwegs. Dabei fuhr er auf den Nissan einer 36-Jährigen auf, die an einer Ampel halten musste. Der Nissan wiederum wurde durch den Aufprall auf einen davor stehenden VW eines 21-Jährigen geschoben.

Per Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus

Die Beifahrerin im Nissan (29 Jahre) und ein sieben Jahre altes Kind, das im Kindersitz auf der Rücksitzbank saß, klagten anschließend über Kopfschmerzen. Sie wurden per Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe an den drei Autos auf 5200 Euro.

Von Frank Walter