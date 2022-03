Großburgwedel

Es spritzt, zischt und wischt, rotiert, poliert und föhnt aufs glänzende Ende zu – und das alles auf nicht mal 50 Metern. Das ideale Ambiente für einen Selbstversuch, zumal für einen Automobilisten, der bei der Lackpflege sonst eher auf die reinigende Kraft des Regens setzt.

Zum Reinigen ihres Autos in einer Waschstraße müssen Großburgwedeler seit Monatsbeginn nicht mehr in die Nachbarkommunen fahren. Fünf Monate nach der Schließung der früheren „BlitzBlank“-Station an der Ikea-Kreuzung hat Carsten Mölich diese Anlage modernisiert neu eröffnet. Mehr als eine halbe Million Euro hat er nach eigenen Angaben in seinen vierten „Car Wash“-Standort neben Wunstorf, Neustadt und Burgdorf investiert.

Maximal 500 bis 600 Autos an einem Tag

Mittwoch, 11 Uhr: Frühlingswetter ist Waschwetter. Die Sonne am unbewölkten Himmel über Großburgwedel will sich in Chrom und nanoversiegeltem Metalliclack spiegeln. Und das Wochenende ist auch in Sicht. Gute Voraussetzungen, damit das Geschäft so richtig brummt.

Überwiegend Mittelklassewagen – die kaum sichtbare Spuren von Verschmutzung tragen – stehen in der mittellangen Warteschlange. 500 bis 600 Autos lassen sich im Maximum an einem Tag durch die „Car Wash“-Anlage an der Kokenhorststraße schleusen. Heute ist noch gemäßigter Akkord angesagt für das noch nicht vollständige Team. Leute seien schwer zu finden, berichtet Pächter Mölich. Obwohl der Chef immer wieder selbst mit anpackt, sind die Verschnaufpausen nicht allzu zahlreich. Jede einzelne ist hochverdient, so die Lehre aus meinem einstündigen Selbstversuch.

Den Proband von der Zeitung behalten die Mitarbeiter genau im Auge. Quelle: Nina Hoffmann

Patrick Schaperjahn macht diesen schweren Job seit gut zehn Jahren. Für Anlagenleiter Wolfgang Osmi sind die dröhnenden Gebläse sogar noch ein paar Jahre länger seine tägliche Geräuschkulisse. Ohrenschützer seien leider tabu, erklärt er. Im Fall der Fälle müssten sich die Kunden beim Personal bemerkbar machen können. Osmi und Schaperjahn nehmen den Probanden von der Zeitung unter ihre Fittiche und lassen ihn nicht aus den Augen. Am wenigsten falsch machen lässt sich wohl bei der ersten Waschstraßenstation – beim Einsprühen der Felgen, oder?

Profis haben rückenschonende Tricks

Wie man es nimmt. Das Handling funktioniert wie bei einer Gartenspritze. Anheben, sprühen, nachpumpen, das Ganze viermal rund ums Auto herum. Mein persönliches Extra ist, jeweils beim Vorderrad links, ein flüchtiger, doch meist unerwiderter Gruß an den Fahrer oder die Fahrerin. Schon nach sechs mal vier Felgen meldet sich mein Rücken. Auweia! Gut, dass die Profis eine bückarme Prophylaxe kennen: Nur die untere Hälfte der Felgen einsprühen, dann den Wagen eine halbe Reifenumdrehung vorrollen lassen, dann die andere Hälfte. Funktioniert!

50 Meter Waschstraße, Martin Lauber in Aktion, den Rest machen die Maschinen. Quelle: Nina Hoffmann

Weiter in der Vorbehandlung: Mit der Hochdruckwaschpistole in der Hand fühle ich mich in den Stand des niederen Waschstraßenadels erhoben. Die richtige Reihenfolge habe ich mir abgeguckt: Zuerst Felgen, dann Radkästen und die unteren Partien der seitlichen Karosserie und schließlich der Rest. Der Gegendruck der Druckspritze geht mit der Zeit in den Oberarm, meine Stirn ist nass vom Sprühnebel. Und wenn ich ehrlich bin, kommt mir auf Schritt und Tritt der Schlauch ins Gehege – zumindest so lange, bis ich den freundlichen Tipp bekomme, besser vor dem Schlauch zu arbeiten.

Na also, geht doch! Die Kollegen scheinen zufrieden. Oder ist das nur Höflichkeit? Schaperjahn dreht eine zweite Runde um „mein“ Kundenfahrzeug und nimmt sich dabei – peinlich, peinlich – auch die beiden hinteren Radkästen vor, die ich vergessen habe.

Hinter der Waschstraße entsteht gerade eine große Staubsaugeranlage mit zwölf Plätzen, die sich „Car Wash“-Inhaber Carsten Mölich einen sechsstelligen Betrag kosten lässt. Kunden der Waschstraße können sie bald kostenlos nutzen. Quelle: Martin Lauber

Noch ein Versuch: die Bürste für die Vorwäsche. Hier ist nicht etwa mechanisches Gewische gefragt, sondern Sorgfalt und Genauigkeit. Überall dort, wo die rotierenden Textilstreifen der Waschstraße nicht hinkommen werden, bedarf es der manuellen Vorarbeit: Hinter den Außenspiegeln und rund um die Kennzeichen, auch hinter den Scheibenwischern der Windschutz- und Heckscheibe und wo sich sonst noch Dreck verstecken könnte. Ich bin froh, als die Rücklichter meines letzten Wagens zwischen den rotierenden Rollen der Textilwäsche verschwinden. Den Rest machen die Maschinen.