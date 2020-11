Hannover

„Es geht uns nicht um Bußgelder, sondern um den Infektionsschutz“ – mit dieser Aussage hat der Präsident der Polizeidirektion (PD) Hannover, Volker Kluwe, am Mittwochmorgen den Startschuss für einen Großeinsatz von Einsatzkräften gegeben. Seit 10 Uhr überprüfen Hunderte Polizisten sowie Mitarbeiter und Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn, der Üstra und von Regiobus in der Innenstadt von Hannover sowie in der gesamten Region die Einhaltung der Maskenpflicht.

Schwerpunkt der Kontrollen: Verhalten der Fahrgäste

Der Aktionstag sei schwerpunktmäßig auf das Verhalten von Fahrgästen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ausgerichtet, sagte Kluwe beim Auftakt auf dem Ernst-August-Platz am Hauptbahnhof. „Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen und an die Bevölkerung appellieren, eine Mund-Nasen-Bedeckung überall dort zu tragen, wo Menschen auf engstem Raum zusammenkommen“, sagte Kluwe. Deshalb würden die Mitarbeiter der beteiligten Beförderungsunternehmen gemeinsam mit den Einsatzkräften der Landes- und Bundespolizei nicht nur in Zügen und Bussen kontrollieren, sondern vor allem auch Bereiche an Haltestellen, auf Bahnsteigen sowie in Wartezonen ins Visier nehmen. Allein die Landespolizei sei deshalb mit mehr als 200 Einsatzkräften in der gesamten Region unterwegs – auch in den Zuständigkeitsbereichen der Polizei Burgdorf und Garbsen.

Aufklärung ist gefragt: Einsatzkräfte wollen erinnern und ermahnen

„Wir wollen viel mit den Menschen reden, an die Vernunft appellieren, erinnern und uneinsichtige Menschen auch ermahnen sowie ihre Verstöße ahnden“, sagte Kluwe. Am Nachmittag will die Polizei ein Zwischenergebnis der Kontrollen bekanntgeben.

Schon bei früheren Kontrollen hatten die Beamten zahlreiche Menschen auf die Maskenpflicht hingewiesen. Dabei stellte sich laut Polizei auch heraus, dass es unter den Menschen eine große Verunsicherung darüber gibt, in welchen Bereichen der Öffentlichkeit die Maskenpflicht gilt. Zudem hat das Verwaltungsgericht am Dienstag bemängelt, dass die Verordnung der Region Hannover zu vage formuliert ist.

Damit auch Pendler und Fahrgäste im Berufs- und Feierabendverkehr mit der Aktion vom Mittwoch erreicht werden, soll die großangelegte Kontrollaktion bis etwa 18 Uhr gehen. Im September hatten die Polizei, die Bahn, Üstra und Regiobus bei einer ähnlichen Aktion an nur einem einzigen Tag mehr als 5000 Verstöße registriert.

Von Ingo Rodriguez