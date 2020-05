Kleinburgwedel

Die letzten Monate in der Grundschule haben sich die meisten Viertklässler der Kleinburgwedeler Grundschule sicher anders vorgestellt. Denn gut sieben Wochen lang war an der Schule lediglich der Baulärm vom Umbau zu hören. Unterricht, Gespräche unter Freunden oder spielende Kinder auf dem Pausenhof blieben durch die Schließung der Grundschule aufgrund der Corona-Pandemie aus. Doch seit Anfang Mai sind die ersten Viertklässler zurück in den Klassenräumen.

Grundschüler haben getrennt Unterricht und Pause

„Ich fand den ersten Schultag ein bisschen komisch“, sagt die neunjährige Tabea. „Ich dachte eigentlich, dass wir normal zur Schule gehen. Aber es ist alles anders“. Denn als die Grundschüler der Klasse 4b zu ihrem ersten Schultag kamen, mussten sie sich auf einige Änderungen einstellen. Eine davon ist, dass die Klasse in zwei Gruppen mit je neun Schülern aufgeteilt ist und sie jeweils nur eine Lehrerin die Woche über unterrichtet. Die Gruppen werden getrennt unterrichtet und treffen sich nicht. „Ich finde es gut mit den Gruppen. So kann ich mich mehr konzentrieren und werde häufiger dran genommen“, erzählt der neunjährige Ben. Auch Lehrerin Wibke Luy ist aufgefallen, dass die Schüler viele Lernfortschritte machen. „Die Schüler haben es auch selber gemerkt, dass sie sich verbessern.“

Trotz der schulischen Verbesserung vermissen die Grundschüler aber vor allem eines: ihre Freunde aus dem anderen Teil der Klasse. „Ich habe am ersten Tag gedacht, dass wir die anderen wenigsten auf dem Schulhof treffen und zusammen spielen können. Aber das geht jetzt auch nicht“, sagt der zehnjährige Laurin. Dies liegt daran, dass die Schüler auch getrennte Schulhöfe haben. Damit sie sich auch im Gebäude nicht über den Weg laufen, gibt es zudem getrennte Eingänge und Toiletten. „Ich finde es echt doof, dass wir den anderen Teil der Klasse nicht sehen“, sagt der zehnjährige Malte.

Nur Hauptfächer im Präsenzunterricht

Doch auch im Unterricht selbst müssen die Schüler Abstand zueinanderhalten. Statt zu zweit an einem Tisch zu sitzen, gibt es nur Einzeltische. „Ich vermisse die Partnerarbeit und dass ich keinem helfen darf“, sagt Ben. Und Jessica (9) ergänzt: „Wir dürfen unsere Hefte auch unserer Lehrerin nicht mehr hingeben, sondern müssen diese an eine Plexiglasscheibe halten.“ Ebenfalls fehlen den Schüler einige Fächer. Denn in ihrem Wochenplan stehen im Moment nur Mathe, Deutsch, Sachkunde und Englisch. „Ich finde es schade, dass wir kein Kunst mehr haben“, sagt Jessica, während Ben hingegen den Sportunterricht gern wieder hätte. „Ich finde es gut, dass wir einen Tagesplan haben. Aber Abwechslung sollte schon drin sein“, meint Malte.

Umstellen mussten sich die Schüler aber nicht nur im Unterricht. So gehört mittlerweile auch das regelmäßige Händewaschen zum Beispiel beim Betreten des Klassenraums zum Schulalltag. „Wir singen dann immer zweimal ’Happy Birthday’. Das sind in etwa 30 Sekunden“, erzählt Emilia (10). Ebenfalls neu ist, dass die Schüler keine Hausschuhe mehr tragen dürfen, sie ihre Jacken nicht mehr an die Hacken hängen dürfen sowie ihre Tische vor der Pause immer aufräumen müssen. „Wir schieben immer alles auf eine Seite“, erläutert Jessica den Grund. Neben den Tischen werden auch regelmäßig die Türklinken desinfiziert.

Kinder haben sich auf die Grundschule gefreut

Trotz der vielen Maßnahmen haben sich die Schüler aber auf die Schule gefreut. „Ganz viele von uns haben sich richtig gefreut. Ich hatte sogar ein bisschen Bauchkribbeln, als wir endlich wieder zur Schule durften“, sagt Emily (9). Ähnlich geht es auch Oskar, Jessica und Tabea. „Ich fand die erste Woche zu Hause ganz schön. Aber dann habe ich die Schule und die anderen vermisst“, ergänzt Gregor.

Diese Woche steht für die 4b allerdings wieder Homeschooling an und die 4a hat Präsenzunterricht. „Es gab verschiedene Modelle vom Kultusministerium, und wir konnten uns eins aussuchen, was gut zu unserer Organisation passt“, erläutert Schulleiterin Anna-Marie von Badewitz. Doch sie versichert: „Alle werden unterrichtet. Die Stadt hat uns jetzt mit Iserv vernetzt. So können wir jetzt mit allen Kindern unter anderem per Chat kommunizieren, Videokonferenzen abhalten und Pläne herumschicken.“

Und so geht es in der Grundschule weiter: Seit Montag, 18. Mai, sind nun auch die Drittklässler zurück in ihren Klassenräumen, wenn auch mit den gleichen Einschränkungen wie die Viertklässler. Am 3. Juni folgen dann die Zweit- und am 15. Juni als letztes die Erstklässler.

Von Lisa Otto