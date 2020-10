Kleinburgwedel

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Burgwedel ist weiterhin groß. Vor allem die Nähe zur Autobahn 7 ist ein Kriterium, das viele Unternehmen bewegt, sich im Stadtgebiet niederzulassen. Das neue Gewerbegebiet VIII neben Rossmann und Fiege an der Isernhägener Straße ist inzwischen quasi ausverkauft, in Kleinburgwedel will die Stadt nun das bestehende Gewerbegebiet am Ortsausgang in Richtung Würmsee um eine 7,5 Hektar große Fläche vergrößern.

Viele kleinere Unternehmen aus Burgwedel wollen sich vergrößern

„Es gibt auch viele bestehende Unternehmen in der Stadt, die sich gern vergrößern wollen“, sagt Burgwedels Wirtschaftsförderin Anja Hansch. Vor allem Betriebe, die aktuell noch in den Wohnsiedlungen teils sehr kleine Gebäude haben, suchen nun größere Flächen in Gewerbegebieten. Denn innerorts stehen keine Gewerbe- oder Brachflächen mehr zur Verfügung. „Ich stehe in Kontakt mit vielen Firmen und kenne den Bedarf aus den Gesprächen“, so Hansch.

Anzeige

Die 7,5 Hektar große Fläche in Kleinburgwedel soll da nun Abhilfe schaffen: Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan steht bereits, nun will die Stadt möglichst schnell einen Überblick über die Unternehmen bekommen, die sich dort gern ansiedeln würden. „Es sollte bei der Vermarktung nicht nach dem Windhundprinzip gehen“, betont Hansch. Daher hat sie nun erst einmal eine Bewerbungsfrist bis zum 30. November gesetzt. Bis dahin können sich interessierte Unternehmen über den Bewerberfragebogen für Gewerbeflächen auf der Stadthomepage www.burgwedel.de bewerben. Die Wirtschaftsförderung ist für Nachfragen per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@burgwedel.de erreichbar.

Bewerberfragebogen als Entscheidungsgrundlage für die Politik

Im Fragebogen sollen die Firmen unter anderem ihren Flächenbedarf, ihr Nutzungskonzept, ihren Zeitplan für den Bau, zu erwartende Verkehrsbelastungen, die geplante Anzahl der Arbeitsplätze und erste Vorstellungen für die Gebäudearchitektur benennen. All das soll der Politik als Entscheidungsgrundlage dienen, an wen die einzelnen Grundstücke im Anschluss vergeben werden. Wie viele Grundstücke es einmal werden, hänge laut Hansch von den Planungen der Unternehmen ab: Zwei große Grundstücke seien theoretisch ebenso denkbar wie acht kleinere. „Der Rat kann sich aussuchen, welcher Gewerbemix gewünscht ist“, sagt Hansch. Der Zeitplan ist derweil ambitioniert: Parallel zur Bauleitplanung soll die Vermarktung erfolgen. Wenn alles glatt läuft, könnten die Unternehmen bereits im Herbst 2021 mit dem Bau ihrer Gebäude beginnen.

Die Flächen im neuen Gewerbegebiet Großburgwedel neben Fiege (hinten links) und Rossmann (rechts) sind alle vergeben, aber noch nicht alle Verträge sind unterschrieben. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Gewerbegebiet neben Rossmann ist im Prinzip ausverkauft

Unternehmen, die noch auf die begehrten Flächen im Gewerbegebiet VIII neben Rossmann und Fiege an der Isernhägener Straße in Großburgwedel spekulieren, muss Hansch derweil enttäuschen. „Die Vermarktung ist im Prinzip abgeschlossen“, sagt die Wirtschaftsförderin. Alle Grundstücke auf der 15 Hektar großen Fläche zwischen Isernhagen H.B. und Großburgwedel seien grundsätzlich vergeben, aber noch nicht alle Verträge seien auch schon unterschrieben. Mit dem Satzungsbeschluss für den dazugehörigen Bebauungsplan, den der Rat Anfang Oktober gefasst hat, sollen die Verträge nun aber kurzfristig unter Dach und Fach gebracht werden. „Ich denke, wir werden dort eine sinnvolle Zusammensetzung an Unternehmen haben“, sagt Hansch – und lässt sich vor den endgültigen Vertragsabschlüssen noch nicht entlocken, welche Branchen dort bald die Bagger anrücken lassen werden.

Vor allem die Isernhagener werden wohl genau beobachten, welche Gewerbe sich dort ansiedeln: Bereits bei der Planung hatte es massive Kritik aus der Gemeinde gegeben. Die Sorge ist groß, dass die schon jetzt hohe Verkehrsbelastung auf der L381 in H.B. und N.B. durch weitere Betriebe an der Grenze zu Isernhagen weiter zunehmen werde.

Von Carina Bahl