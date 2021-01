Burgwedel

Trotz weiter hoher Infektionszahlen hat in Niedersachsen am Montag der Präsenzunterricht für einige Schülerinnen und Schüler wieder begonnen. Abiturjahrgänge und andere Abschlussklassen werden im Wechselmodell unterrichtet, dem sogenannten Szenario B. Das gilt auch für die 87 Schülerinnen und Schüler, die am Gymnasium Großburgwedel in diesem Jahr ihr Abitur ablegen sollen. Sie wurden in zwei Gruppen geteilt, die abwechselnd in die Schule kommen.

Niedersachsens Teilöffnung der Schulen hatte zuletzt für scharfe Kritik aus dem Kanzleramt gesorgt. Staatsminister Hendrik Hoppenstedt, der selbst aus Burgwedel kommt, sagte der HAZ: „Die vorzeitige Schulöffnung ist sehr eindeutig gegen den Geist der Beschlüsse von Bund und Ländern.“ Wie man angesichts täglich neuer Todeshöchstzahlen zu Öffnungsdebatten kommen könne, erschließe sich ihm nicht. Die Landesregierung wies diese Vorwürfe zurück, das Vorgehen bewege sich innerhalb des von Bund und Ländern vereinbarten Rahmens.

Schulleiter: „Ein angemessener Kompromiss“

Schulleiter Robert Baberske hält die Rückkehr zum Wechselmodell für vertretbar. Es sei ein angemessener Kompromiss, den er aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln für relativ gefahrlos halte. Aktuell würden etwa zehn bis zwölf Schülerinnen und Schüler in einem Klassenraum unterrichtet. Im Unterricht selbst gilt keine Maskenpflicht, die Schule empfiehlt jedoch das Tragen einer Maske. „Der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler trägt die Maske auch im Unterricht“, sagt Baberske. Kritik an der Öffnung sei weder aus der Schüler- noch aus der Elternschaft zu ihm vorgedrungen, sagt der Schulleiter.

Nur wenige nutzen Notbetreuung

Die restlichen Schülerinnen und Schüler befinden sich im Szenario C, also im Distanzlernen. Für die Klassenstufen fünf und sechs wird eine Notbetreuung angeboten. Am Gymnasium Großburgwedel wurde diese am Montag nur von einem Schüler in Anspruch genommen. Die aktuellen Regelungen gelten bis 29. Januar.

Von Yannick von Eisenhart Rothe