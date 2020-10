Burgwedel

Der gemeinnützige Förderverein des Gymnasiums Großburgwedel (FGG) hat jetzt mit coronabedingter Verspätung das Jahr 2019 Revue passieren lassen. Ursprünglich war das Treffen für März angesetzt – musste aber wegen der Pandemie abgesagt werden. Nun konnte die Veranstaltung unter entsprechenden Hygiene-Auflagen in der Aula des Gymnasiums Großburgwedel über die Bühne gehen.

Verein fördert Projekte mit 20.000 Euro

2019 konnte der Verein Projekte mit mehr als 20.000 Euro unterstützen, darunter auch Austauschfahrten ins Ausland. Da in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine Schulfahrten mehr stattfinden, richtet der Förderverein seine Unterstützung für 2020 anders aus: So gibt es dieses Jahr erstmals für die neuen Fünftklässler am Gymnasium einen Schülerkalender.

Der gemeinnützige Verein unterstützt zudem regelmäßig die Entlassungsfeiern zum Abitur, besondere Veranstaltungen wie die Mathe-Olympiade oder den Känguru-Wettbewerb zur schulischen Weiterbildung, zeichnet besondere Leistungen von Schülern aus und unterstützt zum Beispiel Theater- und Musikprojekte sowie den Sportbereich. In der Vergangenheit wurden auch Bewerbungstrainings und Sponsorenläufe durchgeführt. Unterstützt wird der Förderverein des Gymnasiums Großburgwedel dabei von fast 400 Fördermitgliedern, darunter befindet sich auch die Sparkasse Hannover.

