Burgwedel

Wie viel Prozent der Gesamtfläche Deutschlands ist mit Wald bedeckt? Wie lautet der Oberbegriff für die drei Staaten Estland, Lettland und Litauen? Welchen Wind nutzte der Abenteurer Thor Heyerdahl 1947 aus, als er mit seinem Floß „Kon Tiki“ von Peru aus über den Pazifik trieb? Vor diesen und 20 weiteren Fragen saßen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge sieben bis zehn des Gymnasiums Großburgwedel beim Geografie-Wettbewerb „Diercke-Wissen“.

Jan Krohn tritt nun auf Landesebene an

Den Sieg auf Schulebene holte sich Jan Krohn (10a). Den zweiten Platz belegte Merle Sonneborn (10C) gefolgt von Mattea Prokopp (9A). Jan wird nun als Bester aus mehr als 500 Mitschülerinnen und Mitschülern beim Landesentscheid Ende März antreten – schafft er es auch dort, geht es im Juni zum Bundesentscheid. „Wie wichtig das Fach Erdkunde ist, erleben wir in den aktuellen Diskussionen um Klimawandel, Migration und Nachhaltigkeit jeden Tag aufs Neue“, erläutert Johanna Arndt, die den Fachbereich Erdkunde am Gymnasium Großburgwedel leitet. „Wir freuen uns deshalb über die guten Ergebnisse an unserer Schule.“

Von Carina Bahl